MotoGP | GP Jerez Gara, Di Giannantonio: “Speravo in qualcosa in più”

Fabio Di Giannantonio dopo il quinto posto ottenuto nella Sprint Race del Gran Premio di Spagna, ha chiuso terzo la gara “lunga” della domenica di Jerez, teatro della quarta tappa della MotoGP 2026, prima gara europea del Motomondiale 2026.

Il pilota romano del VR46 Racing Team che scattava dalla prima fila, terzo tempo, non è stato autore di una grande partenza e ad inizio gara si è trovato “intruppato” nel gruppetto dietro ai primi.

Il #49 della Ducati non si è però perso d’animo e sorpasso dopo sorpasso (era finito in sesta posizione, ndr) si è messo alla “caccia” di Marco Bezzecchi, anche se si è solo potuto avvicinare senza però mai raggiungerlo.

Le difficoltà in partenza sono state sottolineate dallo stesso “Diggia” che ha così commentato la sua gara ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gara GP Spagna Jerez Austin MotoGP 2026

“Sapevamo che era difficile, davanti erano tutti forti. Ci speravo in qualcosa in più ma sono stato un ‘pollo’ perché ieri abbiamo fatto una modifica e per stare conservativi, siamo tornati indietro. Mi prendo la responsabilità non ho voluto scommettere su quella modifica, forse potevamo lottare con ‘Bez’ (Marco Bezzecchi) ma, a parte tutto, sono molto contento. Non penso troppo al risultato, ma il nostro massimo con quella modifica poteva essere un altro. La partenza è un punto debole, deve essere un qualcosa su cui migliorare, ho chiesto una mano a Ducati perché non sono bravo a partire. Stiamo parlando di poco, ma quel poco qui fa la differenza grande. Abbiamo una moto tanto stabile, ma allo stesso tempo nel veloce soffro il sottosterzo.”

Il terzo posto di Jerez conferma ancora una volta la crescita costante di Fabio Di Giannantonio, ormai stabilmente tra i protagonisti della MotoGP. La gara del romano è stata un mix di determinazione, lucidità e capacità di reagire alle difficoltà, soprattutto dopo una partenza non brillante che avrebbe potuto compromettere tutta la gara.

Le sue parole nel post‑gara lo confermano: c’è un pizzico di rimpianto per non aver confermato la modifica provata il sabato. Una scelta prudente che, col senno di poi, potrebbe avergli tolto la possibilità di lottare più da vicino con Bezzecchi.

Foto: Michelin

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