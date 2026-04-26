MotoGP | Gp Jerez: cade Marc, vince Alex Marquez, Bezzecchi e “Diggia” a podio

MotoGP GP Spagna Gara – Alex Marquez si è aggiudicato il Gran Premio di Spagna classe MotoGP, quarto appuntamento del Motomondiale 2026, corso sul circuito di Jerez, intitolato al compianto Angel Nieto.

Il pilota del Gresini Racing bissa la vittoria dello scorso anno, la prima in Top Class, andando a cogliere il quarto successo dopo Jerez, Barcellona e Sepang 2025 e Jerez 2026.

Il #73 della Ducati era uno dei favoriti visto il passo gara e già nel corso del secondo giro ha preso il comando della gara, in quel momento in testa c’era suo fratello Marc Marquez, che però appena passato dal fratello minore, è caduto ad alta velocità in un punto veloce della pista, fortunatamente senza riportare conseguenze fisiche. Weekend terminato prima del previsto per il nove volte iridato, che dopo la vittoria nella Sprint Race sperava in un altro grande risultato. Per la Ducati 124esima vittoria in MotoGP, terminato il digiuno che durava da 5 gare, vinte tutte dall’Aprilia.

Ottima la gara di Marco Bezzecchi, che dopo una gara del sabato da dimenticare (prima un tear-off finito sotto alla gomma posteriore che ne aveva causato una partenza disastrosa e poi una caduta sotto al bagnato, ndr) ha chiuso in seconda posizione a poco meno di due secondi da Alex Marquez.

Il #72 dell’Aprilia ha tenuto a bada Fabio Di Giannantonio, che in sella alla Ducati Desmosedici GP 26 del VR46 Racing Team ha chiuso terzo a completare il podio.

Quarto al traguardo un ottimo Jorge Martin che partito dalla decima casella dopo la penalità ricevuta (tre posizioni in griglia, ndr) è stato autore di una grande partenza. “Martinator” ha corso una gara in solitario, andando a precedere due compagni di marca, Ai Ogura e Raul Fernandez, Aprilia Trackhouse MotoGP Team.

Il pilota giapponese si è preso la quinta posizione all’ultimo giro andando a precedere il team-mate Fernandez. Grandissima la gara di Johann Zarco, che in sella alla Honda del Team LCR è stato quinto per buona parte della gara, per poi dover cedere due posizioni a piloti con moto più competitive.

Il francese è stato il miglior pilota in sella ad una moto giapponese ed ha avuto la meglio sul nostro Enea Bastianini, con il pilota riminese del Team Tech3 miglior rider KTM.

In Top Ten anche Fermin Aldeguer con la seconda Ducati del Gresini Racing e Pedro Acosta con la KTM Factory. Il #37 ha avuto la meglio sul suo team-mate Brad Binder e sulla seconda Ducati del VR46 Racing Team , quella dell’italo-brasiliano Franco Morbidelli.

A punti anche Luca Marini in sella alla Honda ufficiale, Fabio Quartararo con la migliore delle Yamaha e Joan Mir con la seconda Honda Factory.

Sedicesimo al traguardo Alex Rins che in sella alla seconda Yamaha Factory ha chiuso davanti alla Honda LCR del rookie Diogo Moreira, alle Yamaha Pramac di Jack Miller e del rookie Toprak Razgatlioglu e a quella del tester della casa di Iwata, Augusto Fernandez.

Gara da dimenticare per Pecco Bagnaia, che si è dovuto ritirare nel corso del 13esimo giro a causa di un problema all’anteriore della sua Ducati. Bocche cucite ai box, ma sotto accusa sembra essere finito un fornitore esterno. Ritirato Lorenzo Savadori che dopo la caduta nella Sprint Race dove era stato centrato da Razgatlioglu, era troppo dolorante per concludere la gara.

La classifica vede Bezzecchi a 101 punti ed allungare sul suo team-mate Jorge Martin, ora lontano 11 punti. Fabio Di Giannantonio è terzo a -30, Acosta quarto a -35 e Marc Marquez quinti a -44.

Foto: MotoGP Sports Entertainment Group

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