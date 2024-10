MotoGP | GP Giappone, Espargarò: “Speriamo di fare bene”

MotoGP GP Giappone Aprilia – Aleix Espargaró, reduce da un fine settimana impegnativo a Mandalika, punta a ottenere un buon risultato su un tracciato dove il suo miglior piazzamento è stato un quarto posto nel 2016. Determinato a riscattarsi dalle difficoltà incontrate in Indonesia, Espargaró è pronto a mettere in campo tutta la sua esperienza per essere competitivo su un circuito storicamente complesso.

Il circuito Mobility Resort Motegi, precedentemente noto come Twin Ring Motegi, presenta una configurazione molto particolare, caratterizzata da poche curve veloci e molte curve lente, intervallate da rettilinei. Con una lunghezza di 4.800 metri, 8 curve a destra e 6 a sinistra, questo tracciato “stop & go” è tra i più impegnativi per i freni.

Dichiarazioni Aleix Espargaró Preview GP Giappone Motegi Aprilia MotoGP 2024

“Motegi è una delle piste che più mi piacciono, è sempre un Gran Premio speciale. Non vedo l’ora di arrivarci e cercare di trovare un feeling migliore rispetto alle ultime gare. È un tracciato di stop & go, e quest’anno abbiamo fatto dei passi avanti su questo tipo di piste, come dimostra il podio nella sprint in Austria, quindi speriamo di fare bene anche qui.”

