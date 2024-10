MotoGP | GP Giappone, Rins: “Mi piace mantenere una mentalità positiva”

MotoGP GP Giappone Yamaha Monster – Alex Rins arriva a Motegi carico al Gran Premio del Giappone dopo il difficile weekend di Madalilka.

Dopo aver ufficialmente dato il via alla tappa dell’Estremo Oriente del campionato la scorsa settimana, Rins non vede l’ora di correre in Giappone. Dopo l’11° posto di domenica scorsa nella gara di Mandalika, ora è al 19° posto a pari merito nella classifica del campionato e desideroso di ottenere altri punti in terra giapponese. Ha bei ricordi della pista di Motegi da quando è salito sul terzo gradino del podio della classe regina qui nel 2018.

Dichiarazioni Alex Rins Preview GP Giappone Motegi MotoGP 2024

“Dopo un difficile weekend di gara in Indonesia, ora siamo in Giappone. Mi piace mantenere una mentalità positiva, quindi questo weekend di GP ci siamo resettati. Abbiamo analizzato perché non siamo riusciti a mantenere la traiettoria durante il weekend di Mandalika e ora non vediamo l’ora del prossimo GP. Motegi è un buon circuito e abbiamo il supporto della sede centrale Yamaha e dei fan, quindi vediamo cosa possiamo fare. Mi è piaciuto visitare oggi il nuovissimo negozio interattivo di Yamaha Music, così come l’Innovation Centre e l’E-Ride Base di Yamaha, quindi ho iniziato bene il GP giapponese.”

