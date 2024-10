MotoGP | GP Giappone, Vinales: “Sarà una grande sfida”

MotoGP GP Giappone Aprilia – Maverick Vinales è fiducioso in ottica Gran Premio del Giappone, in programma questo weekend al Mobility Resort Motegi, teatro della 16esima tappa della MotoGP 2024.

Il pilota spagnolo dell’Aprilia conosce bene la pista, dove è salito sul podio in MotoGP nel 2016 e ha conquistato il secondo posto in gara per tre anni consecutivi: nel 2012 e 2013 in Moto3 e nel 2014 in Moto2. Ecco cosa ha detto il prossimo pilota KTM.

Dichiarazioni Maverick Vinales Preview GP Giappone Motegi Aprilia MotoGP 2024

“Il GP del Giappone è sempre un bel fine settimana, mi piace molto andare lì, adoro la cultura e anche la pista. Sarà una grande sfida per noi, soprattutto perché è un tracciato noto per le forti frenate. Penso però che possiamo approfittarne per migliorare in frenata. Sono convinto che possiamo ottenere un buon risultato.”

4.8/5 - (45 votes)