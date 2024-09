MotoGP | Marc Marquez su accuse di Valentino Rossi sul 2015: “Ho cose più importanti a cui pensare”

MotoGP Marquez Vs Rossi – Qualche giorno fa Valentino Rossi era tornato sul 2015 e sul comportamento di Marc Marquez dal Gran Premio d’Australia a Sepang.

Il nove volte iridato aveva definito lo spagnolo come il pilota “più sporco” con cui abbia mai corso, riferendosi al fatto che gli abbia fatto perdere il decimo titolo.

Rossi era andato giù pesante, con dichiarazioni che non lasciavano nulla all’immaginazione (“Marquez ha fatto una cosa schifosa per lo sport“), sottolineando come l’otto volte iridato avesse deciso dopo quanto accaduto in Argentina e in Olanda di non far vincere il Mondiale al pesarese (potete leggere qui le parole di Valentino Rossi su Marc Marquez rilasciate al podcast di Andrea Migno).

A Misano in occasione del secondo GP consecutivo sulla pista intitolata al compianto Marco Simoncelli, è arrivata la risposta dello spagnolo, che ai margini della conferenza ufficiale ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, tra cui noi di Motorionline.

Dichiarazioni Marc Marquez su Accuse Valentino Rossi Podcast MigBabol MotoGP 2015

“Per il momento ho la testa su cose molto più importanti che per pensare di perdere tempo con le dichiarazioni di un altro pilota. Non ho nessuna interpretazione per le sue parole, ormai è il passato. Queste parole non mi motivano di più, ho sempre la stessa motivazione, darò il 100% come sempre. Sono un pilota in attività e non mi interessa entrare in giochi di questo tipo. La mia testa è rivolta alla competizione. Ho visto il Podcast ma non mi interessa entrarci. Come detto ora ho cose più importanti a cui pensare, non voglio entrare in ‘guerra’. Il mio pensiero è finire bene la stagione e combattere con i primi due del Campionato. Titolo? Ci sono cose che devo perfezionare e poi c’è anche Bastianini che si può inserire e anche Morbidelli va forte. So che ho dei punti deboli dove devo lavorare. Non è facile recuperare punti ad due piloti che sono molto veloci e costanti. Il mio obiettivo per queste ultime gare è lavorare sui miei punti deboli per essere al meglio preparato per il 2025. Devo migliorare sia la Q2, sia le prove libere.”

Dichiarazioni Marc Marquez Fischi Podio Misano MotoGP 2024

“Fischi sotto al podio? Ringrazio Pecco (Bagnaia, suo prossimo compagno di squadra, ndr) per aver cercato di calmare i tifosi. Dico sempre che è normale che uno tifi un pilota o un altro, ma non c’è bisogno di fischiare quello che non è il tuo preferito. ”

Dichiarazioni Marc Marquez Honda e Yamaha Griglia MotoGP 2025

“Penso che la griglia sia stata abbastanza equilibrata, nel senso che i due marchi che cercano lo sviluppo (Yamaha e Honda, ndr) non hanno toccato i piloti, ma il motivo è perché ciò di cui hanno bisogno è evolversi tecnicamente. La moto alla fine la fanno i tecnici. In caso contrario la KTM dovrebbe avere un razzo perchè ha come collaudatore il miglior tester, Dani Pedrosa ma non è così. Basti pensare alla Ducati, Pirro non è stato un grande Campione, ma sa interpretare molto bene il suo ruolo.”

