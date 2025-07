MotoGP | GP Brno Sprint Race, Bezzecchi: “Contento del risultato”

MotoGP GP Brno Aprilia Racing – Buon quarto posto per Marco Bezzecchi nella Sprint Race del Gran Premio della Repubblica Ceca. Una gara condizionata da alcuni contatti come quello con Fabio Quartararo che ha procurato un danno all’aerodinamica, impedendo al pilota Aprilia di sorpassare. Sul finale, ha cercato di attaccare Bastianini per la terza posizione ma il pilota KTM oggi era agguerrito ed è stato bravo a difendersi e Bez non ha potuto fare altro che accontentarsi di arrivare ad un soffio dal podio.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi, Sprint Race Brno

“La gara è andata bene con buoni tempi e buon sorpassi, sono contento del risultato. Il contatto con Fabio è stato un errore che non ci voleva, l’ho visto scomparire nel momento che andavo giù con la testa, ho fatto tutta la curva con un filo di gas cercando di stare stretto aspettando che tornasse avanti ma è tornato più vicino di quanto pensassi. Mi dispiace anche perché ho rotto tutta l’aerodinamica e in staccata era complicato ma comunque buona gara. Noi non abbiamo avuto tempo di lavorare con la media e per questo abbiamo messo la soft, la proveremo domani mattina e con i dati cercheremo di capire cosa fare di diverso sulla moto. In staccata dovevo utilizzare tanta pressione del freno che creava bloccaggi sul davanti e fare un sorpasso era difficile. Con Bestia, all’ultimo giro è stato bravo e non sono riuscito a fare un altro attacco. Questo weekend abbiamo poche informazioni per via del meteo, è tutta un’incognita, vediamo perché verso fine gara mi trovo bene ma oggi per la foga di dover recuperare sono arrivato impiccato. Vediamo domani cosa possiamo fare”