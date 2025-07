MotoGP | GP Brno, Marc Marquez vince una Sprint “sotto pressione”: gli highlights [VIDEO]

Highlights Sprint Race Brno – Vi riproponiamo i momenti più importanti della Sprint Race del Gran Premio della Repubblica Ceca, dodicesimo appuntamento della stagione 2025 del Motomondiale.

Marc Marquez ha conquistato la vittoria in una gara letteralmente “under pressure” dal momento che sul dashboard del pilota Ducati è comparso l’avviso della pressione delle gomme bassa. Ha lasciato passare Pedro Acosta e l’ha superato alla fine, dopo essersi accertato che l’allarme pressione era rientrato nella norma, conquistato la vittoria.

Sul podio come accennato prima, la KTM di Pedro Acosta davanti all’altra KTM di Enea Bastianini, in brillante recupero dopo la gastroenterite che lo ha escluso dal Gran Premio del Sachsenring.

Quarta posizione per Marco Bezzecchi penalizzato dal contatto con Fabio Quartararo che ha causato danni all’aerodinamica, impedendogli di superare. Il pilota dell’Aprilia ha preceduto la Yamaha di Fabio Quartararo e l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez.

Settimo Francesco Bagnaia alle prese con un’altra disavventura: anche al pilota Ducati Lenovo era uscita la spia della pressione delle gomme sul dashboard ma si è scoperto poi essere un falso allarme dato da un problema elettronico presente già al via. In sostanza, Pecco ha ceduto delle posizioni che non avrebbe dovuto dare! Un vero peccato per il pilota piemontese dal momento che stava occupando la seconda posizione.

A chiudere la Top 10, la Honda LCR di Johann Zarco che ha preceduto la wild card Pol Espargarò (chiamato a sostituire Maverick Vinales, ndr) e la KTM di Brad Binder.

Caduta fortunatamente senza conseguenze per Fabio Di Giannantonio mentre Luca Marini ha concluso quindicesimo.