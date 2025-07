MotoGP | GP Brno Sprint Race, Bagnaia: gara rovinata da un “falso” warning

GP Repubblica Ceca Brno Ducati MotoGP 2025 – Non ne va bene una a Pecco Bagnaia, venerdì nelle qualifiche di Brno, la squadra gli aveva montato una gomma sbagliata, la soft invece della media richiesta che lo ha poi costretto alla Q1, poi nella Sprint del sabato, un errore elettronico gli ha negato la possibilità di lottare quantomeno per il podio.

Nessun complotto, sia chiaro, ma anche se due indizi non fanno una prova, è certo che il tre volte iridato non possa essere felice di una situazione che in Repubblica Ceca lo sta penalizzando.

Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport, dove ha sottolineato che già sulla griglia c’era il warning sulla pressione delle gomme, cosa avvenuta poi anche in gara, un’informazione errata che ha di fatto rovinato la gara del #63 della “Rossa.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Sprint Race GP Repubblica Ceca Brno MotoGP 2025

“Ero abbastanza comodo, riuscivo a guidare bene, perdevo da Marc ma avevo un vantaggio sui piloti dietro. Già in griglia c’è stato un intoppo elettronico, è uscito un messaggio errato. Non avrei dovuto dare posizioni. Sulla griglia c’è stato un problema elettronico, in certe notifiche che mi sono arrivate durante la gara non erano corrette. Quando sono arrivato al box non capivo come mai non fossi sotto investigazione. Abbiamo analizzato e si vede che dal secondo giro la pressione era a posto ma la moto diceva un’altra cosa. Ci ho rimesso ed è stato un peccato perché stavamo facendo bene. Dove c’è tanto grip accuso meno il davanti, abbiamo capito in fretta che c’è bisogno di carico sul dietro, lo stiamo facendo. In gara oggi ho avuto chiara la situazione del perché faccio fatica in frenata. La gara lunga è domani, oggi il risultato avrebbe potuto essere un secondo posto. Marc oggi ne aveva di più, l’importante è che eravamo vicini, bisogna basarci su questo e andare avanti. E’ un periodo dove le cose non si allineano nel modo giusto ma teniamo duro

