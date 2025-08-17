MotoGP

MotoGP | GP Austria Retropodio, chiacchiere risate e un’acqua poco buona! [VIDEO]

Divertente siparietto con Marc Marquez, Bezzecchi e Aldeguer

di Jessica Cortellazzi17 Agosto, 2025
MotoGP | GP Austria Retropodio, chiacchiere risate e un’acqua poco buona! [VIDEO]MotoGP | GP Austria Retropodio, chiacchiere risate e un’acqua poco buona! [VIDEO]

MotoGP GP Austria Red Bull Ring – Divertente siparietto nel retropodio del Gran Premio d’Austria, protagonisti Marc Marquez, Fermin Aldeguer e Marco Bezzecchi. Tra una chiacchiera e l’altra parlando della gara disputata, il pilota dell’Aprilia non ha particolarmente gradito l’acqua messa a disposizione. Per fortuna che poi i piloti si sono bevuti un meritato Prosecco DOC!

Appuntamento tra pochi giorni quando la MotoGP debutterà nel nuovo circuito “Balaton Park” in Ungheria.


Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00018motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00039motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00008motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00028motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00063motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00007motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00047motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00049motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00019motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00052motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00005motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00004

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news