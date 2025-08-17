MotoGP | GP Austria Retropodio, chiacchiere risate e un’acqua poco buona! [VIDEO]

MotoGP GP Austria Red Bull Ring – Divertente siparietto nel retropodio del Gran Premio d’Austria, protagonisti Marc Marquez, Fermin Aldeguer e Marco Bezzecchi. Tra una chiacchiera e l’altra parlando della gara disputata, il pilota dell’Aprilia non ha particolarmente gradito l’acqua messa a disposizione. Per fortuna che poi i piloti si sono bevuti un meritato Prosecco DOC!

Appuntamento tra pochi giorni quando la MotoGP debutterà nel nuovo circuito “Balaton Park” in Ungheria.



