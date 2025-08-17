MotoGP | GP Austria, Marc e Marco: che lotta al Red Bull Ring! [VIDEO]

GP Austria Red Bull Ring – Vi proponiamo quello che è stato uno dei momenti più belli del Gran Premio d’Austria, ovvero la bagarre tra Marc Marquez e Marco Bezzecchi. I due, nel corso del 19esimo giro, hanno dato vita ad una lotta intensa ma per nulla scorretta. Alla fine, ad avere la meglio è stato Marc Marquez che ha ottenuto la vittoria mentre Marco Bezzecchi è stato successivamente sorpassato dalla Ducati Gresini di Fermin Aldeguer.

Il Motomondiale ritorna in azione tra pochi giorni al Balaton Park in Ungheria.



