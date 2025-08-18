MotoGP | Martin parla del grave infortunio: “Sono stato vicino alla morte”

Non è stato un periodo facile per Jorge Martin a seguito del grave infortunio in Qatar. Sono susseguite settimane in ospedale per il trauma al polmone e le numerose fratture alle costole. In quel periodo, il Campione del Mondo ha iniziato a farsi delle domande sul suo futuro ed è arrivato persino a pensare che da quella camera ospedaliera non sarebbe più uscito, arrivando al punto di telefonare ai suoi affetti più cari per dirgli addio.

Dichiarazioni Jorge Martin su periodo post infortunio

“Sono stato più vicino alla morte di quanto avrei voluto. Ricordo soprattutto quel momento in cui ero in ospedale e pensavo di andarmene. Dentro di me sentivo che me ne stavo andando e ho chiamato María (la sua fidanzata, ndr) e mia madre perché volevo dir loro addio. Quel momento di rottura è stato…mi viene la pelle d’oca solo a ricordarlo. Ma ehi, apprezzi il resto delle cose che la vita ti offre. Tutto ciò che posso vivere sono esperienze che alcune persone che non vivranno mai”

Dichiarazioni Jorge Martin su recupero

“C’è stato un infortunio, poi un altro, fa male, ti intorpidisce, devi recuperare ma il terzo è stato molto mentale, del tipo ‘non ce la faccio più e devo smettere’. Ho smesso di andare in camera iperbarica e dal fisioterapista, e ho iniziato a mangiare con molta ansia. Avevo bisogno di staccare dalle moto. Non ho voluto sapere nulla di moto per un paio di mesi, fino a quando non ho ricominciato ad allenarmi e a prepararmi fino ad oggi. Dipende dal contesto, in alcune cose fa più male il fisico e in altre la mente”

Dichiarazioni Jorge Martin su volontà di tornare alla vittoria

“Essere stato campione non ha cambiato nulla per me. È vero che esserlo mi ha dato quella tranquillità per ottenere ciò che volevo nella mia vita, ma non voglio che mi tolga la fame di vittoria. Ci sono tante persone che sono soddisfatte, che dicono di aver vinto e non vincono mai più, ma io voglio vincere ancora. Combatterò con tutto ciò che so. Sarò ossessionato dall’idea di vincere di nuovo. Non so quanto tempo ci vorrà e se riuscirò a realizzarlo, ma darò il massimo. Penso che questo sia importante per capire e avere uno scopo in MotoGP. La cosa più importante quando sei in quel momento è avere uno scopo, sapere perché voglio tornare, cosa mi fa tornare e cosa cerco quando torno, perché altrimenti alla fine non vale la pena tornare quando sei stato molto vicino alla morte. Sono un campione e mi vedo di nuovo a vincere gare e a salire sul podio. So che non sarà istantaneo. So che è un processo, ma penso che quest’anno lotterò per una vittoria”

Dichiarazioni Jorge Martin su dedica in caso di vittoria

“La prima andrebbe a Maria, la mia ragazza, senza dubbio. A parte mio padre e tutta la mia famiglia, è stata lei a mangiare in ospedale per una settimana, quella che ha mangiato due settimane in Qatar senza poter uscire dall’hotel, quando io non riuscivo nemmeno a camminare ed era lei che preparava tutto. Ha avuto molto peso e questa è stata anche una cartina di tornasole per il nostro amore. Quando sei nei momenti peggiori è quando vedi davvero se l’altra persona ti sopporterà, se sarà paziente e se ti aspetterà, e lo ha fatto. Lo porterò sempre con me”