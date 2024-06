MotoGP | Gp Assen Martin penalizzato

MotoGP Ducati Pramac Team – Jorge Martin, pilota del team Pramac Racing, ha ricevuto una penalità di tre posizioni sulla griglia di partenza per la gara di domenica al Motul TT Assen, dopo un episodio controverso nelle qualifiche di sabato.

Durante la sessione di qualifica Q2, Martin è stato ritenuto colpevole di un intralcio sulla traiettoria di Raul Fernandez del Team Trackhouse Racing MotoGP. Il pilota spagnolo, che era originariamente qualificato in seconda posizione, si troverà ora a partire dalla quinta posizione sulla griglia di partenza per la gara principale.

Questa penalità assume un significato particolare dato il contesto del campionato mondiale MotoGP, dove ogni punto e ogni posizione in griglia sono cruciali per le ambizioni di ogni pilota. Martin, attualmente impegnato nella battaglia per il titolo, dovrà ora affrontare una sfida aggiuntiva nel tentativo di contenere Francesco Bagnaia del Ducati Lenovo Team, il suo principale rivale per il campionato.

La sanzione è arrivata dopo la vittoria di Francesco Bagnaia nella Sprint Race con lo spagnolo che ha chiuso in seconda posizione.

