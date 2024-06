MotoGP | Gp Assen Sprint Race, Rins: “Ho iniziato ad avere problemi dall’inizio”

MotoGP Yamaha Monster – Alex Rins non ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Olanda.

Rins ha iniziato la corsa di 13 giri dalla P16 in griglia. Una fase di apertura sorprendentemente fluida nel gruppo centrale del gruppo di piloti lo ha aiutato a mantenere la sua posizione nel primo giro. Il numero 42 ha guadagnato brevemente una posizione quando Marc Marquez è caduto, ma un Raul Fernandez in carica lo ha relegato al suo punto di partenza. Ha mantenuto la 16a posizione per la maggior parte dello Sprint, finché a 5 giri dalla fine è caduto alla curva 5. È riuscito a risalire rapidamente sulla sua moto ma si è ritrovato in fondo al gruppo. Ha concluso al 19° posto, a 1’23.553 secondi dal primo.

Dichiarazioni Alex Rins Gp Olanda Assen MotoGP 2024

“È stato un po’ duro. Non ho fatto la mia migliore partenza, ma sono comunque partito bene. Ma poi ho avuto problemi a fare le curve: non appena ho rilasciato i freni, ho iniziato a fare un sacco di metri in più, quindi non potevo girare quanto volevo. Ma, sai, stiamo facendo piccoli passi avanti. È così difficile testare le cose durante un GP. Ma abbiamo preso informazioni per domani e cambieremo un po’ la moto, per vedere se possiamo andare un po’ più veloci in gara.”

