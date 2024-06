MotoGP | GP Assen Sprint Race, Bastianini: “Speravo di fare podio ma non è andata così”

MotoGP GP Olanda Assen Ducati – Enea Bastianini ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Olanda, in quarta posizione.

Bastianini ha mostrato tutta la sua competitività in gara dopo una qualifica non semplice, che lo aveva relegato alla quarta fila. Il recupero di Enea è stato costante ed è culminato in un perfetto sorpasso ai danni di Alex Marquéz all’ultima chicane per la quarta posizione. Con soli cinque giri rimasti però, il distacco dalla top 3 era ormai diventato incolmabile per il pilota Ducati numero 23.

Dichiarazioni Enea Bastianini GP Olanda Assen Ducati MotoGP 2024

“È stata una giornata un po’ particolare. Stamattina mi aspettavo di essere più veloce: non abbiamo fatto nessun cambio alla moto e quindi mi aspettavo un feeling simile a quello di ieri; invece, si muoveva di più, nonostante il vento non fosse così forte. Il traffico in pista sicuramente non ha aiutato. Oggi pomeriggio siamo invece partiti con una base diversa e le cose sono andate decisamente meglio, sono riuscito a fare dei bei sorpassi ed abbiamo chiuso in quarta posizione. Speravo di fare podio ma non è andata così, ora vediamo con la gara più lunga se saremo in grado di centrare l’obiettivo”.

