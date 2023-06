MotoGP | Gp Assen Gara, Martin: “Ho ottenuto il massimo”

MotoGP GP Olanda Assen 2023 Pramac Ducati – Jorge Martin ha ottenuto il massimo possibile in termini di punti nell’ultimo Gran Premio d’Olanda ad Assen, settimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP.

Nonostante la brutta qualifica del sabato, lo spagnolo è riuscito a risalire fino alla quinta piazza, garantendosi punti importanti per il campionato. Una condizione comunque positiva che l’iberico cercherà di confermare anche tra un mese a Silverstone, al ritorno dalla pausa estiva di metà campionato.

Dichiarazioni Jorge Martin Gara Gp Olanda Assen MotoGP 2023

“La spiegazione dell’epilogo di questo fine settimana va ricercata nella qualifica di ieri mattina. La caduta unica al poco feeling con la gomma non mi ha permesso di ottenere qualcosa in più della decima piazza. La Sprint ci ieri ci è poi servita per apportare qualche correttivo alla moto. Oggi ho spinto tutto, dando tutto quello che avevo per recuperare posizioni, ma alla fine effettuare il sorpasso è stato difficile. Ad ogni modo sono contento perchè abbiamo chiuso a soli nove millesimi dal podio. Stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare così”.