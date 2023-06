MotoGP | Gp Assen Gara, Alex Marquez: “Abbiamo giocato bene le nostre carte”

MotoGP Gp Olanda Gresini Racing – Alex Marquez ha chiuso il Gran Premio d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2023, in sesta posizione.

Lo spagnolo chiude sesto una gara caratterizzata dalle alte temperature, nella quale deve addirittura scontare una penalità (long lap) per aver oltrepassato i limiti di pista. Punti importanti per il campionato e per un mese di stop sereno con il 73 che ora è 10º in generale ad una sola lunghezza da Quartararo.

Dichiarazione Alex Marquez Gp Olanda MotoGP 2023

“Abbiamo giocato bene le nostre carte: nel warm up abbiamo risolto qualche problema di feeling e abbiamo deciso di correre con la soft, pur sapendo che avremmo sofferto nella seconda parte di gara. Dopo il 12º giro ho fatto tanta fatica con la gomma posteriore, ma siamo riusciti a portar a casa punti importanti e chiudere in crescendo questa prima parte di stagione”.

5/5 - (1 vote)