MotoGP | Gp Assen Gara, Di Giannantonio: “Peccato perché stavamo facendo una gran gara”

MotoGP Gp Olanda Gresini Racing – Fabio Di Giannantonio è caduto nel corso del Gran Premio d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2023.

L’italiano, dopo la prima curva addirittura 20º, recupera fino alla nona posizione pronto a giocarsi punti importanti con Nakagami. Ad 8 giri dalla fine il 49 perde l’anteriore in curva 5 ed è costretto al ritiro.

Dichiarazione Fabio Di Giannantonio Gp Olanda MotoGP 2023

“Peccato davvero perché stavamo facendo una gran gara, un po’ come in Germania. È ovvio che c’è da migliorare in partenza, perché perdiamo sempre tantissimo però stiamo crescendo ad ogni appuntamento e oggi avremmo potuto giocarci la settima/ottava piazza facilmente. La caduta non ci voleva, ma con una prestazione così andiamo in ferie col sorriso”.

