MotoGP | GP Aragon Gara, Rins: “Gara folle”

MotoGP GP Aragon Yamaha Monster – Alex Rins ha chiuso il Gran Premio di Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024, in nona posizione.

Rins, partito dalla P21, è avanzato rapidamente nel GP di Aragon, superando vari avversari fino a raggiungere il 14° posto. Dopo essersi distaccato dai piloti alle sue spalle, ha ridotto un gap di 2,2 secondi, raggiungendo e superando Espargaro e Nakagami negli ultimi giri, entrando nella top 10. Un incidente tra Marquez e Bagnaia ha ulteriormente migliorato la sua posizione. Alla fine, Rins ha superato Jack Miller grazie alla penalità inflitta a quest’ultimo, finendo nono, a 39,420 secondi dal leader.

Dichiarazioni Alex Rins GP Aragon MotoGP 2024

“Oggi è stata una gara folle. Partire dalla P21 non è stato facile! Ieri ho concluso la gara Sprint con un po’ di frustrazione. Le condizioni erano davvero difficili ieri e speravo che durante la notte non piovesse, ma alla fine è successo… Ma sono contento perché sono comunque riuscito a farcela. Sono riuscito a resettare e ho guidato la moto abbastanza bene oggi. Mi sentivo come ai vecchi tempi: controllando l’acceleratore e gestendo le gomme. Il livello di grip era di nuovo molto basso, ma questo è un grande risultato per me e per la squadra. È una piccola spinta per continuare a lavorare.”

