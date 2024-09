MotoGP | GP Aragon Gara, Quartararo: “Stavo cercando di recuperare terreno, ma ho perso l’anteriore”

MotoGP GP Aragon Yamaha Monster – Fabio Quartararo non ha chiuso il Gran Premio di Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024.

Quartararo sperava di replicare la sua partenza Sprint, ma questa volta non c’era modo di superare la P17. Tuttavia, è riuscito a farsi strada fino al 13° posto al primo giro. Al giro 4, ha superato Raul Fernandez ed era ansioso di colmare il divario con i piloti davanti a lui, ma una caduta alla curva 5 al giro 6 ha posto fine alla sua gara.

Dichiarazioni Fabio Quartararo GP Aragon MotoGP 2024

“Stavo cercando di recuperare terreno sui piloti davanti a me, ho provato ad andare un po’ più veloce, e poi ho perso l’anteriore. Ho provato a trovare il limite, e l’ho trovato abbastanza in fretta. Il grip per noi era davvero basso questo weekend, e oggi era meno di ieri. Fisicamente, sto benissimo, però! È semplicemente così che vanno le cose. Spero che a Misano la sensazione sia migliore.”

