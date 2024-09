MotoGP | GP Aragon Gara, Bastianini: “Avevo la velocità, ma non riuscivo a mettere tutto insieme”

MotoGP GP Aragon Ducati – Enea Bastianini ha chiuso il Gran Premio d’Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024, in quinta posizione.

Quattordicesimo in griglia, è riuscito a risalire fino al decimo posto nei giri iniziali, ritrovandosi in un gruppo di piloti in lotta per l’ottava posizione. A causa delle condizioni della pista, più sporca al di fuori della traiettoria ideale, il pilota del Ducati Lenovo Team non è riuscito inizialmente ad avere la meglio sui rivali. Nella seconda parte di gara, Enea ha trovato un ottimo passo in sella alla sua Ducati #23, che gli ha permesso di recuperare diverse posizioni, l’ultima delle quali ai danni di Morbidelli a cinque passaggi dal termine, chiudendo quinto alla bandiera a scacchi.

Dichiarazioni Enea Bastianini GP Aragon Motorland Ducati MotoGP 2024

“Non sono contento, perché è stata una gara molto difficile, forse la più difficile in stagione e il venerdì ha sicuramente avuto un impatto importante sulle mie chance di far bene. Avevo la velocità, ma non riuscivo a mettere tutto insieme: ho provato a sorpassare in molte occasioni e spesso i tentativi non sono andati a buon fine, finendo lungo e facendo errori. La pista era davvero sporca fuori dalla linea ideale e questo rendeva il tutto molto più complesso. Davvero un peccato, perché credo che avremmo potuto raccogliere molto di più, però dobbiamo accontentarci di questo quinto posto”.

