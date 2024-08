MotoGP | Brno torna in calendario dal 2025

Motomondiale – Brno, riconosciuto come un classico di tutti i tempi sia per i fan che per i piloti, riaccoglierà lo sport più emozionante del mondo per le prossime cinque stagioni, dal 2025 al 2029 compreso.

La città di Brno ha ospitato più di 50 Gran Premi dal 1965, affermandosi come una vera e propria destinazione per gli appassionati delle due ruote. Gli eventi si sono inizialmente svolti su un circuito cittadino della zona prima che l’Automotodrom Brno debuttasse sul calendario nel 1987, continuando ad ospitare la MotoGP ogni anno fino al 2020 salvo una pausa di un anno nel 1992.

Ora, il 2025 inizia un nuovo capitolo di una lunga e illustre storia di corse a Brno, con il ritorno del GP della Repubblica Ceca nel calendario della MotoGP fino al 2029 compreso.

Dichiarazioni CEO Dorna Carmelo Ezpeleta Rientro Brno 2025

“Siamo lieti di poter annunciare il nostro ritorno a Brno. È un classico, con un layout fantastico che ha messo in scena alcuni momenti davvero memorabili della sua lunga storia in MotoGP. Siamo davvero entusiasti di tornare e mettere in scena di più, con la Tissot Sprint ogni fine settimana e ancora di più per i fan che potranno divertirsi in loco per avvicinarsi più che mai ai loro eroi. Abbiamo visto le colline piene di passione per il nostro sport tante volte ed è stato il Gran Premio più frequentato dell’anno in diverse occasioni e siamo molto felici di riportare la MotoGP ai nostri fan in Repubblica Ceca.”

