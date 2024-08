MotoGP | GP Aragon, Bastianini: “Pronto a lottare per la vittoria”

MotoGP GP Aragon Ducati – Enea Bastianini ha bei ricordi di Aragon, tracciato che in questo weekend ospiterà la 12esima tappa della MotoGP 2024.

Il #23 della Ducati, terzo nella classifica generale, punta al secondo successo stagionale dopo il perfetto weekend di Silverstone, dove aveva vinto sia la Sprint Race che la gara “lunga” della domenica. Al Red Bull Ring invece la “Bestia” aveva incontrato qualche difficoltà in più.

Nel 2022 al Motorland, Enea Bastianini centrò il suo quarto successo nella classe regina dopo un intenso duello con l’attuale compagno di squadra Pecco Bagnaia.

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview GP Aragon Motorland Ducati MotoGP 2024

“Sono davvero felice di tornare a correre ad Aragón. In passato sono sempre stato veloce su questa pista ed è anche una delle mie preferite. Rispetto all’ultima volta che abbiamo corso qui nel 2022, quest’anno troveremo un asfalto nuovo. Vediamo come andrà, ma in generale sono fiducioso e pronto a lottare per la vittoria.”

