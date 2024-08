MotoGP | GP Aragon, Quartararo: “Di solito non è un circuito facile per me”

MotoGP GP Aragon Yamaha Monster – Fabio Quartararo dopo le difficoltà dell’Austria spera di poter fare meglio ad Aragon per il Gp di Spagna.

Fabio Quartararo è 14° nella classifica del campionato. Si aspetta un weekend difficile ad Aragon, ma è desideroso di dare il meglio di sé, soprattutto perché può provare i nuovi elementi approvati durante il test privato di Misano della scorsa settimana. Il miglior risultato di El Diablo nella classe regina finora è il suo piazzamento tra i primi 5 nel 2019.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Preview GP Aragon MotoGP 2024

“Abbiamo avuto l’opportunità di provare alcune novità durante il test privato di Misano. Durante il test abbiamo notato che i nuovi elementi ci danno un piccolo miglioramento. Questo fine settimana avremo un’altra possibilità di provare questi elementi, ma questa volta in un contesto di fine settimana di gara. Aragon di solito non è un circuito facile per me, ma sono curioso di vedere se il nuovo asfalto aiuterà.”

