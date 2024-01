MotoGP | Bezzecchi: “Mi aspetto una stagione difficile”

Presentazione Pertamina Enduro VR46 Racing Team – Dopo un ottimo 2023 concluso in teza posizione nel Mondiale, Marco Bezzecchi è pronto alla nuova sfida che inizierà il prossimo 10 marzo in Qatar. Il pilota riminese è consapevole che la sfida sarà impegnativa ma è determinato a lottare per i migliori piazzamenti.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi, Pertamina Enduro VR46 Racing Team

“Quest’anno sarà un’altra stagione per me insieme al Pertamina Enduro VR46 Racing Team, la terza in MotoGP e sono molto contento di continuare ad indossare questi colori, spero di fare una bella annata. Gli obiettivi sono cercare di essere competitivo come l’anno scorso e cercare di fare delle belle gare e dei podi. La livrea è completamente diversa dagli anni scorsi, mi piace molto ed è una cosa che forse in MotoGP non si era mai vista quindi sono contento e mi piace, penso che sia un bel cambiamento. Mi aspetto che sia una stagione difficile come sempre, il livello è sempre alto, tutti i piloti sono fortissimi. Sarà sicuramente dura ma speriamo di poter dire la nostra”.