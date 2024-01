MotoGP | Di Giannantonio: “E’ un onore vestire questo colore”

MotoGP Presentazione Pertamina Enduro VR46 Racing Team – Il 2023 per Fabio Di Giannantonio è stato come le montagne russe: quando sembrava ormai certo il rinnovo con il team Gresini, l’arrivo inaspettato di Marc Marquez lo ha costretto a cercare una sella che grazie agli ottimi risultati ottenuti a fine stagione, come la vittoria in Qatar, ha trovato nel team Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Il pilota romano si è detto fiducioso di poter fare bene ed è impaziente di tornare in pista.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR46 Racing Team

“E’ il mio primo anno con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team, mi aspetto di fare un grandissimo lavoro insieme. Ci siamo conosciuti l’anno scorso durante i test di Valencia e penso che abbiamo delle grandissime potenzialità per fare una super crescita e raggiungere dei grandi risultati. La livrea è completamente nuova, è pazzesca e secondo me è incredibile. Siamo molto colorati e ci si vede sicuramente in pista! E’ un onore per me vestire questo colore che è molto forte, ci vediamo e poi almeno quando siamo là davanti facciamo un bell’effetto. Ci sono tante novità quest’anno, molti piloti hanno fatto cambio team e moto. Anch’io appunto sono in un team nuovo e saranno interessanti soprattutto le prime gare dove tutti quanti dovremmo assestarci per le novità e sarà un bello spettacolo. Abbiamo fatto il primo test con il team a Valencia, ci siamo trovati molto bene il team mi ha accolto in maniera incredibile, abbiamo fatto subito un ottimo lavoro. Anche la moto nuova è un po’ meglio e quindi ho passato l’inverno con tanta carica perché volevo subito risalire in moto e adesso ci siamo, manca veramente poco e secondo me si può fare veramente bene insieme”