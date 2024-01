MotoGP | Il team Pertamina Enduro VR46 si tinge di fluo: ecco le Ducati di Bezzecchi e Di Giannantonio

MotoGP Presentazione Pertamina Enduro VR46 Racing Team – Oggi pomeriggio a Riccione sono state presentate le Ducati con le quali gareggeranno Marco Bezzecchi e il nuovo arrivato Fabio Di Giannantonio per la stagione 2024 del Motomondiale. Ovviamente non poteva mancare alla presentazione il “boss”, Valentino Rossi il quale si è detto particolarmente orgoglioso per la storia del team e per la nuova partnership con il marchio Pertamina. L’Indonesia, come sottolineato dal Dottore, è il paese che più di tutti segue il motorsport e la collaborazione con l’azienda petrolifera indonese, sigilla questa passione.

La livrea del team, come sottolineato dal famoso designer Aldo Drudi, non poteva che essere gialla e per dare ancora più importanza a questo colore che possiamo dire è entrato nella storia del Motomondiale grazie a Rossi, non sono stati aggiunti segni grafici per non mettere in secondo piano il giallo fluo.

Dopo un ottimo 2023 concluso in terza posizione nel Mondiale piloti, Marco Bezzecchi è pronto alla nuova sfida che si prevede essere molto agguerrita considerato il livello altissimo della MotoGP. Dall’altra parte del box, troviamo Fabio Di Giannantonio, grande protagonista delle ultime gare del 2023 che gli hanno assicurato il posto del team.