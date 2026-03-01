MotoGP | GP Thailandia, Bastianini: “Gara difficile”

Enea Bastianini non è andato oltre il 12esimo posto nella gara “lunga” della domenica del Gran Premio della Thailandia, gara inaugurale del Motomondiale 2026.

Il pilota riminese della KTM ha fatto un piccolo passo avanti rispetto alla Sprint Race disputata al sabato ma nonostante un feeling migliore non ha portato a casa un bel risultato.

Nel finale di gara ha guadagnato qualche posizione, ma il problema rimane il feeling generale e la stabilità. Ecco cosa ha detto l’ex pilota della Ducati che nel 2027 potrebbe tornare in sella ad una moto della casa di Borgo Panigale.

Dichiarazioni Enea Bastianini Gara GP Thailandia MotoGP 2026

“È stata una gara difficile, ma abbiamo fatto un piccolo passo avanti rispetto alla gara precedente. Il feeling era simile a quello dell’anno scorso, anche se il risultato non è stato altrettanto positivo. Negli ultimi giri sono riuscito a gestire la situazione piuttosto bene e a guadagnare qualche posizione, il che è stato incoraggiante. Stiamo ancora lavorando per migliorare la stabilità e il feeling generale, ma sono fiducioso che presto potremo fare un altro passo avanti.”

