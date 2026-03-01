MotoGP | GP Thailandia, Marquez: “Sono stato fortunato a non volare via”

Ritiro per Marc Marquez nel Gran Premio della Thailandia, prima gara della MotoGP 2026 disputata al Chang International Circuit di Buriram.

Dopo il secondo posto nella Sprint Race del sabato, il nove volte iridato stava correndo una gara conservativa, con l’obiettivo di portare a casa un secondo posto. Purtroppo per lui a cinque giri dalla fine saltando su un cordolo ha danneggiato il cerchio posteriore della sua Desmosedici GP 26, chiudendo in anticipo la gara a causa dello sgonfiamento del pneumatico posteriore.

Uno “stop” imprevisto per lo spagnolo, che stava letteralmente salvando la giornata negativa della Ducati, con la “Rossa” che dopo 89 gare non “vede” il podio.

Dichiarazioni Marc Marquez Gara GP Thailandia MotoGP 2026

“È successa una delle cose più insolite, perché guarda quella curva, anche durante i test, molti piloti sono saltati fuori e non è mai successo nulla, me compreso, perché è una curva tipica in cui fai un piccolo errore, salti, entri e non succede nulla. Soprattutto, in questi doppi cordoli, bisogna fare attenzione al fatto che, entrando in pista, di solito si salta forte, ma quando si esce non è mai successo che la ruota esploda. Quando mancavano dieci giri era il mio piano: gestirmi fisicamente, gestire le gomme e, quando mancavano dieci giri, dare tutto. Lo stavamo facendo. Ho fatto un piccolo errore alla curva 4, ho deciso di andare sul sicuro. Mi sono detto : ‘Esco e torno dentro, anche se perdo tempo’, ma oggi la fortuna non è stata dalla nostra parte.” – ha detto ai microfoni di DAZN Spagna così come riportato da Marca.com.

Dichiarazioni Marc Marquez Gara Rottura Cerchio e Gomma GP Thailandia MotoGP 2026

“È stato molto strano. Non lo so. Quello che sento è fortuna, perché il cerchio, la gomma, tutto, sono esplosi, ma non sono volato via. Non so cosa sia successo, è stato come prendere un marciapiede, ma il cordolo è fatto in modo tale che non debba succedere, ma è successo. Non c’è bisogno di perdere tempo a pensare se sia stato una cosa o l’altra. Le cose sono come sono, è successo. La cosa importante è che, poco a poco, mi sentivo meglio durante la gara.”

Dichiarazioni Marc Marquez Gara Obiettivo Podio GP Thailandia MotoGP 2026

“Il podio era vicino, non posso dirlo ora, ma in quegli ultimi giri arrivavo con l’inerzia, mi sentivo a mio agio e vedevo che Raul (Fernandez), soffriva molto. Con Pedro (Acosta), non so, forse avrei rischiato con lui fino alla fine, ma almeno quel terzo posto penso sarebbe stato qualcosa di realistico. Alla fine: zero punti.”

Dichiarazioni Marc Marquez Gara Difficoltà Ducati GP Thailandia MotoGP 2026

“Questa è competizione e la competizione significa migliorare non solo anno dopo anno, ma gara dopo gara. A guidare c’è una KTM, seconda un’Aprilia. Ora toccherà a noi recuperare. Vediamo se nelle prossime gare riusciremo a rendere loro la vita difficile.”

