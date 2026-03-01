MotoGP | GP Thailandia, Razgatlioglu: “Speravo in un risultato migliore”

Toprak Razgatlioglu ha debuttato questo weekend nella MotoGP correndo la prima gara della stagione, il Gran Premio della Thailandia.

Il tre volte iridato della Superbike ha sofferto così come tutti i piloti della Yamaha dello scarso grip al posteriore della YZR-M1 V4, nuovo progetto della casa di Iwata. Al traguardo è giunto 17esimo a 39.194s dalla vetta, ma ha chiuso comunque davanti al suo team-mate Jack Miller e alla Ducati di Michele Pirro.

Essere un rookie è già di per se una cosa difficile in MotoGP, debuttare con una Yamaha così poco competitiva lo è ancora di più. Ecco cosa ha detto il pilota del Pramac Racing al termine della gara.

Dichiarazioni Toprak Razgatlioglu GP Thailandia Yamaha Pramac MotoGP 2026

“Era la mia prima gara completa in MotoGP e, ovviamente, speravo in un risultato migliore. Ma è stata una gara lunga e molto impegnativa: 26 giri con quel caldo sono fisicamente impegnativi. Abbiamo avuto evidenti problemi di grip al posteriore, soprattutto nel corso della gara, ma non voglio dare la colpa a nessuno. So di avere ancora molto da imparare e, allo stesso tempo, sappiamo che Yamaha sta lavorando duramente per migliorare il pacchetto. Il grip è stato piuttosto limitato per tutta la gara e sembrava essere una situazione comune a tutti i piloti Yamaha, dato che eravamo tutti molto vicini. Ora ci concentriamo sulla prossima gara. So che darò il massimo e so che tutta la squadra farà lo stesso.”

3.3/5 - (3 votes)