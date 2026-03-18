MotoGP | GP Brasile, Marquez: “Il tracciato è molto corto”

Marc Marquez non è riuscito a vincere nella prima gara della stagione in Thailandia, anche se ad onor del vero la vittoria nella Sprint Race del sabato gli è stata negata dalla Direzione Gara, che gli ha fatto restituire la posizione a Pedro Acosta dopo un sorpasso giudicato oltre il limite, sorpasso che a molti è sembrato regolare.

Ora arriva un nuovo tracciato, quello di Goiania, dove è in programma il Gran Premio del Brasile, seconda tappa della MotoGP 2026, sul circuito intitolato al leggendario Ayrton Senna e solitamente il nove volte iridato sa adattarsi molto bene ai nuovi tracciati.

La forma fisica del pilota della Ducati tiene sempre banco, l’ennesimo infortunio arrivato a fine 2025 quando fu tamponato da Marco Bezzecchi non è del tutto guarito e questo è forse l’ostacolo maggiore tra il più grande dei fratelli Marquez e la vittoria.

Quando il pilota spagnolo della Ducati arriva su una nuova pista, fa sempre benissimo. Ha vinto su quattro tracciati al debutto: Austin nel 2013, la sua prima vittoria, Argentina 2014, Thailandia 2018 e Ungheria 2025.

Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP Brasile MotoGP 2026

“In Brasile sarà un GP particolare per tutti, non abbiamo grandi riferimenti. Sono in ogni caso contento di arrivare in un nuovo paese, dove ci sono tanti tifosi della MotoGP. Il tracciato è molto corto, probabilmente sarà caldissimo. Sfruttiamo al massimo la giornata di venerdì per adattarci senza fare errori.”

Statistiche Marc Marquez

GP disputati: 286 (208 x MotoGP, 32 x Moto2, 46 x 125cc)

Vittorie: 99 (73 MotoGP + 16 Moto2 + 10 125cc)

Podi: 165 (126 MotoGP + 25 Moto2 + 14 125cc)

Vittorie Sprint: 15

Pole position: 102 (74 MotoGP + 14 Moto2 + 14 125cc)

Titoli mondiali: 9 (MotoGP 2025, MotoGP 2019, MotoGP 2018, MotoGP 2017, MotoGP 2016, MotoGP 2014, MotoGP 2013, Moto2 2012, 125cc 2010)

Informazioni Circuito Internacional de Goiânia – Ayrton Senna

Paese: Brasile

Nome: Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna

Lunghezza del tracciato: 3,83 km

Durata della gara sprint: 15 giri

Durata della gara: 31 giri

Curve: 13 (9 a destra, 4 a sinistra)

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