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MotoGP | Quartararo: “Speciale andare in Brasile”

Il suo team-mate Alex Rins: "Non vedo l'ora di godermi l'atmosfera brasiliana"

di Alessio Brunori19 Marzo, 2026
MotoGP | Quartararo: “Speciale andare in Brasile” MotoGP | Quartararo: “Speciale andare in Brasile”

La MotoGP fa tappa in Brasile per la seconda gara del Motomondiale 2026, si torna a correre in terra carioca, esattamente all’Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna.

A distanza di 21 anni le due ruote tornano in Brasile e Fabio Quartararo, iridato 2021 della MotoGP, è curioso di scoprire tutto ciò che questa nuova pista e questo nuovo Paese hanno da offrire.

L’Autódromo Internacional Ayrton Senna di Goiânia ha ospitato il Gran Premio del Brasile dal 1987 al 1989, ma è stato modernizzato in vista del suo ritorno nel calendario della MotoGP nel 2026. Il circuito, lungo 3,84 km (9 curve a destra e 5 a sinistra), è stato completamente ricostruito e riasfaltato, con un nuovo asfalto e dispositivi di sicurezza completamente aggiornati, per soddisfare gli standard internazionali FIM e FIA.

Con il tanto atteso ritorno del Gran Premio del Brasile a Goiânia, nessuno degli attuali piloti della MotoGP ha esperienza di gara sul circuito rinnovato, il che promette una competizione avvincente e equilibrata fin dall’inizio.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Preview GP Brasile MotoGP 2026

“Andare in Brasile per la prima gara di MotoGP dal 2004 è davvero speciale e non vedo l’ora di scoprire tutto ciò che questa nuova pista e questo nuovo Paese hanno da offrire. L’energia e la cultura penso che ci daranno una spinta in più per continuare il nostro lavoro. Siamo pronti a scatenarci e dare il massimo!”

La nuova Yamaha YZR-M1 con architettura V4 non è ancora competitiva e il pilota francese è al momento costretto a correre per posizioni di rincalzo. Arrivare in un circuito nuovo per tutti potrebbe livellare in parte le prestazioni, ma l’attuale moto della casa di Iwata è stata sino a questo momento non uno, ma due/tre gradini dietro la concorrenza.

A farne le spese anche il suo team-mate Alex Rins, che nel weekend del Gran Premio della Thailandia ha raccolto solo un punticino. Il #42 della casa giapponese ha così commentato:

“È sempre una sensazione fantastica incontrare un nuovo pubblico, e tornare in Brasile dopo tanti anni rende questo round particolarmente emozionante per noi: una nuova pista e nuovi tifosi. Non vedo l’ora di dare il 100% anche questo fine settimana e di godermi l’atmosfera brasiliana.”

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