MotoGP | GP Brasile, Bagnaia: “Tracciato davvero molto piccolo”

Pecco Bagnaia è pronto a scendere in pista sul circuito Goiania Ayrton Senna per la seconda tappa della MotoGP 2026, il Gran Premio del Brasile. Il pilota della Ducati proverà a riscattare il non perfetto weekend thailandese, dove tutte le moto della casa di Borgo Panigale erano state in difficoltà.

Il piemontese è curioso di vedere come si comporterà la Desmosedici GP 26 in un circuito molto piccolo, dove i piloti avranno più tempo per adattarsi alle 13 curve (9 a destra, 4 a sinistra) del circuito brasiliano visto le sessioni “allungate” del venerdì per prendere confidenza con il nuovo tracciato.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preview GP Brasile MotoGP 2026

“La curiosità prima di arrivare in una nuova pista è sempre tanta. Non vedo l’ora, il tracciato è davvero molto piccolo, ma vedremo poi venerdì i veri valori in campo. Sarà una giornata impegnativa. Sono anche curioso di vedere l’accoglienza dei tifosi, sembrano realmente appassionati della MotoGP.”

Sono passati 22 anni dall’ultima volta che una Ducati ha corso una gara in Brasile, a Rio nel 2004 appunto, con la leggendaria coppia formata da Loris Capirossi e Troy Bayliss. Ulteriore viaggio nel passato, bisogna tornare al 1992 per l’ultimo Gran Premio ospitato a Goiânia. Un tracciato brevissimo, meno di 4 km di lunghezza, con tante curve a destra, da affrontare al meglio in sella alla Desmosedici GP.

Dopo la pausa seguita al Gran Premio inaugurale della stagione, quello della Thailandia, si correranno due gare a fila, prima il Brasile e poi il Gran Premio al COTA di Austin.

Statistiche Francesco Bagnaia

GP disputati: 234 (129 x MotoGP, 36 x Moto2, 69 x Moto3)

Vittorie: 41 (31 MotoGP + 8 Moto2 + 2 Moto3)

Podi: 82 (59 MotoGP + 16 Moto2 + 7 Moto3)

Vittorie Sprint: 13

Pole positions: 34 (27 MotoGP + 6 Moto2 + 1 Moto3)

Titoli mondiali: 3 (MotoGP 2023, MotoGP 2022, Moto2 2018)

Informazioni Circuito Internacional de Goiânia – Ayrton Senna

Paese: Brasile

Nome: Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna

Lunghezza del tracciato: 3,83 km

Durata della gara sprint: 15 giri

Durata della gara: 31 giri

Curve: 13 (9 a destra, 4 a sinistra)

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