MotoGP | Gp Australia: Quartararo, pole show con record, Bezzecchi è secondo

MotoGP Gp Australia Phillip Island Qualifiche – Il tracciato di Phillip Island è uno dei più belli ed amati da piloti e spettatori, una pista “vecchio” stile dove il pilota può fare la differenza più che in altri circuiti.

Ad essere assoluto protagonista delle qualifiche del Gran Premio d’Australia è stato Fabio Quartararo, che allo scadere, quando in casa Aprilia erano pronti a festeggiare, ha soffiato la pole position a Marco Bezzecchi, andando ad ottenere la quinta pole della stagione, 21esima in MotoGP. Per Quartararo anche il nuovo record della pista, 1:26.465.

“El Diablo” riporta la Yamaha (unica moto in pista con il 4 cilindri in linea, utilizzerà il V4 dalla prossima stagione, ndr) davanti a tutti, andando a precedere come detto la RS-GP25 di Bezzecchi (+0.031s) e il compagno di marca Jack Miller (Pramac Racing, +0.243s, passato dalla Q1, ndr), profeta in patria, almeno nelle qualifiche. Una prima fila che non vede protagonista la Ducati, che interrompe la sequenza di 98 prime file.

Seconda fila per un ottimo Raul Fernandez che in sella all’Aprilia del Trackhouse MotoGP Team conferma il buon momento. Il #25 della casa di Noale, che ha girato in 1:26.851, ha preceduto la KTM Factory di Pedro Acosta e la prima Ducati, la GP 24 del Gresini Racing di Alex Marquez, caduto due volte senza conseguenze, la seconda ad alta velocità alla curva 1.

Settimo tempo per il rookie Gresini Racing Fermin Aldeguer, che dopo la vittoria di Mandalika e passato dalla Q1, centra la terza fila dove troviamo anche il tester KTM Pol Espargarò e il nostro Luca Marini, Honda HRC, quest’ultimo staccato dalla vetta di 0.630s.

Indietro rispetto al Day 1 Fabio Di Giannantonio, che chiude decimo in sella alla Ducati GP 25 del VR46 Racing Team. Il pilota romano che paga un gap di 0.651s, è davanti ad un Pecco Bagnaia in difficoltà (+0.820s), mai protagonista sino ad ora in questo weekend (rischia anche una penalità per aver ostacolato Bezzecchi in un giro veloce del riminese, ndr) e alla Yamaha Factory di Alex Rins.

Non sono riusciti a passare la Q1 Brad Binder (KTM Factory), che scatterà 13esimo, Joan Mir (Honda Factory), 14esimo, Johann Zarco (Honda LCR), 15esimo, Miguel Oliveira (Yamaha Pramac), 16esimo, Franco Morbidelli (Ducati GP 24 VR46 Racing Team,) 17esimo, Ai Ogura (Aprilia Trackhouse MotoGP Team), 18esimo, il tester Aprilia Lorenzo Savadori (caduto nell’out-lap per non tamponare una KTM, ndr), 19esimo, Enea Bastianini (KTM Tech3), 20esimo, il rookie Somkiat Chantra (Honda LCR), 21esimo e il tester Ducati Michele Pirro, 22esimo. A rischio penalità Brad Binder, che ha ostacolato Zarco quando quest’ultimo era nel suo ultimo giro veloce.

