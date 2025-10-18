MotoGP | GP Australia 2025, cambia il programma della domenica

In evidenza

MotoGP Gp Australia Phillip Island 2025 – Cambia il programma della domenica della MotoGP a Phillip Island, teatro della 19esima tappa del Motomondiale 2025, il Gran Premio d’Australia.

A causa delle previsioni meteo, l’orario della gara della domenica è stato posticipato di un’ora e i piloti scenderanno in pista alle 15:00 locali, le 06:00 in Italia. Questa modifica proattiva mira a garantire le migliori condizioni possibili per l’azione in pista e per gli spettatori. Posticipato di un’ora anche il warm up, che si disputerà alle 10:40 locali, 01:40 italiane.

Posticipate anche le classi Moto3 e Moto2, che prenderanno il via rispettivamente alle 12:00 locali, 03:00 italiane e alle 13:15 locali, le 04:15 italiane.

Orari Gp Australia Phillip Island MotoGP 2025

Domenica 19 ottobre

Warm – Up MotoGP: 01:40-01:50
Gara Moto3: 03:00
Gara Moto2: 04:15
Gara MotoGP: 06:00 (27 giri)

Dove vedere il Gp d’Australia a Phillip Island

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato mentre la differita delle gare delle tre classi la domenica (Moto3 ore 11:00, Moto2 ore 12:15 e MotoGP ore 14:00).

