Diretta MotoGP

MotoGP | GP Australia 2025: Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento da Phillip Island

di Jessica Cortellazzi18 Ottobre, 2025
01:34 Caduta di Zarco in curva 10, rider OK

01:30 TOP 10: Bezzecchi, Aldeguer, Quartararo, Bagnaia, R.Fernandez, Mir, A.Marquez, Binder, Zarco e Oliveira

01:26 Grande rischio di Acosta che ha evitato la Honda di Marini

01:23 Sono in corso le FP2. Problemi tecnici per Marini, grande fumata dalla sua moto. Bagnaia ha scartato una moto, è molto lento al T4. Davanti a tutti c’è Bezzecchi con 1:27.278

Diretta Qualifiche GP Australia Phillip Island MotoGP 2025 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Phillip Island, dove a partire dalle 01:50 orario italiano si disputeranno le qualifiche del Gran Premio d’Australia! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.

Il più veloce delle pre-qualifiche era stato Marco Bezzecchi che aveva preceduto Raul Fernandez e Fabio Di Giannantonio. Quarto tempo per Fabio Quartararo, seguito da Alex Marquez e Alex Rins. Settimo tempo per Luca Marini, che ha preceduto il tester KTM Pol Espargarò e Pecco Bagnaia.

Costretti alla Q1 tra gli altri: il vincitore di Mandalika Fermin Aldeguer, 11esimo, Franco Morbidelli, 17esimo, il tester Aprilia Lorenzo Savadori, 19esimo, Enea Bastianini, 20esimo e il tester Ducati Michele Pirro, 21esimo.

Marco Bezzecchi il più veloce delle Pre-Qualifiche GP d’Australia a Phillip Island MotoGP 2025

Foto Gallery Pre-Qualifiche GP d’Australia a Phillip Island MotoGP 2025

MotoGP | GP Australia Day 1, Marini in Q2
MotoGP

MotoGP | GP Australia Day 1, Marini in Q2

"Il mio team ha fatto un ottimo lavoro", il commento del pilota italiano
GP Australia Phillip Island Castrol Honda MotoGP 2025 – Ottima sessione per Luca Marini che si è garantito l'accesso in

