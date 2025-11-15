Moto3 | Gp Valencia Qualifiche: doppietta per Leopard Racing
Pole Position per Fernandez, il migliore degli italiani è Lunetta con il quarto tempo
Moto3 Gp Valencia Qualifiche – Fantastica Pole Position con nuovo record della pista per Adrian Fernandez nelle Qualifiche del Gran Premio di Valencia. Il pilota del team Leopard Racing, alla terza pole stagionale, ha registrato il suo best time lap in 1:36.990, precedendo il compagno di squadra, David Almansa. Terzo tempo per Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) a precedere il nostro Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse) in quarta posizione.
Buon quinto tempo per Marco Morelli (GRYD – MLav Racing). Ci sono ben quattro Honda nei primi 5 ed era da tempo che non accadeva.
A seguire, in sesta posizione troviamo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) davanti a Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse) e a Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3), ottavo.
A chiudere la Top 10 dei tempi, troviamo Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets – MSI).
Gli altri italiani: 14esimo Dennis Foggia e 17esimo Guido Pini, 20esimo Nicola Carraro e 21esimo Matteo Bertelle.
Foto: Valter Magatti
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Moto3 Qualifica 2 Valencia - GP Comunitat Valenciana - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|1:36.990
|2
|22
|David Almansa
|Leopard Racing
|1:37.126
|+0.136
|3
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Valresa Aspar Team
|1:37.165
|+0.175
|4
|58
|Luca Lunetta
|Sic58 Squadra Corse
|1:37.251
|+0.261
|5
|95
|Marco Morelli
|Gryd - Mlav Racing
|1:37.296
|+0.306
|6
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|1:37.390
|+0.400
|7
|82
|Stefano Nepa
|Sic58 Squadra Corse
|1:37.401
|+0.411
|8
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:37.424
|+0.434
|9
|72
|Taiyo Furusato
|Honda Team Asia
|1:37.459
|+0.469
|10
|36
|Angel Piqueras
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:37.468
|+0.478
|11
|11
|Adrian Cruces
|Cip Green Power
|1:37.489
|+0.499
|12
|66
|Joel Kelso
|Levelup-mta
|1:37.500
|+0.510
|13
|51
|Brian Uriarte
|Red Bull Ktm Ajo
|1:37.642
|+0.652
|14
|71
|Dennis Foggia
|Cfmoto Valresa Aspar Team
|1:37.702
|+0.712
|15
|67
|Casey O'gorman
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:37.740
|+0.750
|16
|45
|Jesus Rios
|Rivacold Snipers Team
|1:37.777
|+0.787
|17
|94
|Guido Pini
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:37.852
|+0.862
|18
|13
|Hakim Danish
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:37.987
|+0.997
Valencia - GP Comunitat Valenciana - Risultati Qualifica 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto3
You must be logged in to post a comment Login