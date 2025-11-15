Moto3

Moto3 | Gp Valencia Qualifiche: doppietta per Leopard Racing

Pole Position per Fernandez, il migliore degli italiani è Lunetta con il quarto tempo

di Jessica Cortellazzi15 Novembre, 2025
Moto3 Gp Valencia Qualifiche – Fantastica Pole Position con nuovo record della pista per Adrian Fernandez nelle Qualifiche del Gran Premio di Valencia. Il pilota del team Leopard Racing, alla terza pole stagionale, ha registrato il suo best time lap in 1:36.990, precedendo il compagno di squadra, David Almansa. Terzo tempo per Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) a precedere il nostro Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse) in quarta posizione.

Buon quinto tempo per Marco Morelli (GRYD – MLav Racing). Ci sono ben quattro Honda nei primi 5 ed era da tempo che non accadeva.

A seguire, in sesta posizione troviamo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) davanti a Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse) e a Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3), ottavo.

A chiudere la Top 10 dei tempi, troviamo Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets – MSI).

Gli altri italiani: 14esimo Dennis Foggia e 17esimo Guido Pini, 20esimo Nicola Carraro e 21esimo Matteo Bertelle.

Foto: Valter Magatti

Moto3 Qualifica 2 Valencia - GP Comunitat Valenciana - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:36.990
2 22 David Almansa Leopard Racing 1:37.126 +0.136
3 28 Maximo Quiles Cfmoto Valresa Aspar Team 1:37.165 +0.175
4 58 Luca Lunetta Sic58 Squadra Corse 1:37.251 +0.261
5 95 Marco Morelli Gryd - Mlav Racing 1:37.296 +0.306
6 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:37.390 +0.400
7 82 Stefano Nepa Sic58 Squadra Corse 1:37.401 +0.411
8 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 1:37.424 +0.434
9 72 Taiyo Furusato Honda Team Asia 1:37.459 +0.469
10 36 Angel Piqueras Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:37.468 +0.478
11 11 Adrian Cruces Cip Green Power 1:37.489 +0.499
12 66 Joel Kelso Levelup-mta 1:37.500 +0.510
13 51 Brian Uriarte Red Bull Ktm Ajo 1:37.642 +0.652
14 71 Dennis Foggia Cfmoto Valresa Aspar Team 1:37.702 +0.712
15 67 Casey O'gorman Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:37.740 +0.750
16 45 Jesus Rios Rivacold Snipers Team 1:37.777 +0.787
17 94 Guido Pini Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:37.852 +0.862
18 13 Hakim Danish Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:37.987 +0.997

Valencia - GP Comunitat Valenciana - Risultati Qualifica 2

Valencia - GP Comunitat Valenciana - Risultati Qualifica 2

Ultime news