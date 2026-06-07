MotoGP | GP Ungheria, Rivola: “Errore di Martin difficile da accettare” [VIDEO]

Dopo l’entusiasmo e i risultati positivi raccolti al Mugello, il weekend del Gran Premio d’Ungheria si è concluso nel peggiore dei modi per il team Aprilia Racing. A pesare sull’esito della gara è stato l’errore di frenata commesso da Jorge Martin alla prima curva del primo giro, un episodio che ha innescato una carambola coinvolgendo diversi piloti e compromettendo fin da subito la gara di più protagonisti. Un incidente che ha lasciato amarezza nell’ambiente e che il team manager, Massimo Rivola, ha commentato senza nascondere la propria delusione.

Dichiarazioni Massimo Rivola su errore Jorge Martin

“Dal miglior weekend e dalla migliore domenica del Mugello alla peggior domenica. Dopo le emozioni vissute al Mugello, questa è una doccia fredda di cui avremmo davvero fatto a meno. Sono rattristato per quanto accaduto: è chiaro che né Marco né Raúl abbiano alcuna colpa, e mi scuso anche con il Team Trackhouse e con gli altri piloti coinvolti. Sappiamo che nelle corse c’è sempre una componente di rischio, ma credo che sapere come affrontare in sicurezza la prima curva sia di fondamentale importanza. L’errore di Jorge è difficile da accettare”



