MotoGP | GP Ungheria Gara, Di Giannantonio: “L’importante è che stiamo tutti bene”

Una gara in salita ma conclusa con carattere per Fabio Di Giannantonio al GP d’Ungheria. Scattato dalla seconda fila, il pilota romano è stato coinvolto in un incidente multiplo alla prima curva che ne ha compromesso immediatamente la corsa. Nonostante la caduta, Di Giannantonio è riuscito a ripartire dall’ultima parte del gruppo e a mettere in mostra un passo molto competitivo, rimontando fino alla dodicesima posizione sotto la bandiera a scacchi. Un risultato che gli consente di raccogliere punti importanti e di conservare il terzo posto nella classifica mondiale con 138 punti. Al termine della gara, il portacolori del VR46 Racing Team ha commentato così il suo weekend ungherese.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2026

“Sto bene, per fortuna ho solo un po’ di mal di schiena. L’importante è che tutti stiano più o meno bene, senza fratture, perché l’incidente è stato molto brutto. Se guardiamo solo la mia gara dopo la caduta, il mio passo era davvero buono ed era possibile lottare per il podio, avevamo tutte le carte in regola per poter essere in terza posizione. Sapevamo di aver fatto tutto giusto, dalla moto alle gomme. Perciò è un peccato e sono arrabbiato per questo. In termini di punti, abbiamo perso qualcosa però abbiamo mantenuto la Top3. Ora ci riposiamo per tornare più forti a Brno”

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