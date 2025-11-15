MotoGP | GP Valencia 2025: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

14:49 Cielo nuvoloso a Valencia

MotoGP Gp Valencia Sprint Race – Amici di MotoGrandPrix, rieccoci collegati con il circuito di Valencia dove a partire dalle 15:00 orario italiano si disputerà la 22esima Sprint Race della MotoGP 2025, quella del Gran Premio della Comunitat Valenciana.

Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della mini race, con diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale dal circuito.

Davanti a tutti scatterà Marco Bezzecchi, autore della Pole Position. A completare la prima fila: Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Quarto Raul Fernandez davanti a Pedro Acosta, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. A seguire: Jack Miller, Fermin Aldeguer e Joan Mir completano la Top 10.

DIRETTA SPRINT RACE GP VALENCIA DALLE 15:00

