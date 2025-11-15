MotoGP | Gp Valencia: Bezzecchi pole da record, Bagnaia a “piedi”

MotoGP Gp Valencia Qualifiche – Grandissima pole position di Marco Bezzecchi nelle qualifiche del Gran Premio della Comunitat Valenciana, 22esima e ultima tappa della MotoGP 2025.

Il pilota riminese dell’Aprilia ha ottenuto anche il nuovo record del circuito valenciano, 1:28.809. Per il “Bez” seconda pole consecutiva, quinta della stagione, nona in MotoGP, 13esima in carriera. Per l’Aprilia 14esima pole in Top Class.

Bellissima prestazione del #72 della casa veneta, che ad inizio sessione aveva commesso un piccolo errore, quando la sua RS-GP25 si è scomposta in modo brusco, senza però disarcionare il pilota.

In prima fila con Bezzecchi partiranno le Ducati di Alex Marquez (Ducati GP 24 Gresini Racing) e del romano Fabio Di Giannantonio (GP 25 VR46 Racing Team), staccati rispettivamente di 0.026s e 0.044s. Per “Diggia” quinta prima fila in Top Class, terza della stagione.

Quarto tempo e apertura della seconda fila per l’Aprilia Trackhouse MotoGP Team, di Raul Fernandez, staccato di soli 0.058s dalla vetta. Il #25 avrà accanto a se la KTM di Factory di Pedro Acosta, che non ha utilizzato la moto con cui scivolato nelle FP2. Acosta è staccato di soli 0.096s, nuovo record di distacco minimo tra i primi cinque da quando è stato intromesso il cronometraggio. In seconda fila anche uno straordinario Fabio Quartararo con la prima moto giapponese in griglia, la Yamaha M1 Factory.

Settimo tempo per Franco Morbidelli, il pilota del VR46 Racing Team che guida la Ducati GP 24 è in terza fila, dove troviamo anche la Yamaha Pramac di Jack Miller e la Ducati GP 24 del Gresini Racing del rookie Fermin Aldeguer.

Quarta fila per le Honda di Joan Mir (Team Factory) e Johann Zarco (Team LCR) e per la seconda Aprilia Trackhouse MotoGP Team, quella del giapponese Ai Ogura.

Incredibile quanto accaduto a Pecco Bagnaia, che sembra essere rimasto senza benzina a meno di tre minuti dalla fine della Q1. Un errore imperdonabile (se fosse confermato) quello della Ducati, che di fatto non ha permesso al tre volte iridato di lottare per un posto in Q2. Tornato ai box il #63 ha aperto le braccia dicendo: “Ci siamo dimenticati di fare benzina?”

Oltre a Bagnaia (che per la quarta volta in nove gare non va in Q2, ndr) tra gli italiani non sono riusciti a passare lo “scoglio” della Q1 anche Luca Marini (Honda Factory) che partirà 13esimo, Enea Bastianini (KTM Tech3), 20esimo e Nicolò Bulega (che sostituisce il convalescente Marc Marquez in sella alla Ducati ufficiale, ndr), 22esimo.

Foto: Valter Magatti

5/5 - (7 votes)