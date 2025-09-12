MotoGP | Gp Misano Prove Libere 1: Morbidelli miglior tempo e caduta, Quartararo è 2°
Bene Di Giannantonio, terzo e Marini sesto, Bezzecchi è ottavo, Bagnaia undicesimo
MotoGP Gp San Marino e Riviera di Rimini Misano Prove Libere 1 – Prove iniziate con 10 minuti di ritardo, miglior tempo e poi caduta per Franco Morbidelli nelle prime prove libere del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini, 16esimo appuntamento della MotoGP 2025.
Il pilota italo-brasiliano del VR46 Racing Team era stato penalizzato di 10 minuti da scontare nelle FP1 di Misano dopo che a Barcellona dopo essere caduto, aveva avuto da ridire con i commissari (questa è la versione ufficiale, ma il #21 della Ducati aveva spiegato che la penalità era avvenuta per essere rientrato in pista in un punto pericoloso, ndr).
Suo il best-lap di 1:31.342 che gli ha permesso di precedere di 0.249s la Yamaha di Fabio Quartararo e di 0.254s il team-mate Fabio Di Giannantonio, in sella alla Ducati GP 25 del VR46 Racing Team.
Quarto e quinto tempo per i fratelli Marquez, con Alex (Gresini Racing) davanti al fratello maggiore Marc, quest’ultimo “fermo” a 0.269s da Morbidelli.
L’otto volte iridato è davanti ad un ottimo Luca Marini, sesto in sella alla Honda Factory e a soli 2 millesimi da Marc Marquez.
In Top Ten anche la KTM Factory di Pedro Acosta, l’Aprilia Factory di Marco Bezzecchi e altre due Aprilia, quella del Trackhouse MotoGP Team, Raul Fernandez e la Factory del Campione in carica Jorge Martin.
Pecco Bagnaia ha chiuso 11esimo a poco più di mezzo secondo dalla vetta. Il tre volte iridato della Ducati che ha lavorato con gomme usate, precede la Honda Factory di Joan Mir e le Yamaha Pramac di Jack Miller e Miguel Oliveira (doppia caduta senza conseguenze per il portoghese, ndr).
Quindicesimo tempo per Enea Bastianini, che dopo il podio di Barcellona (il primo con la KTM, ndr), ha iniziato un pò più indietro rispetto alle previsioni. La “Bestia” che paga un gap da Morbidelli di 0.817s, è davanti al rookie Ducati Gresini, Fermin Aldeguer, al team-mate Maverick Vinales e alla Yamaha Factory di Alex Rins.
Diciannovesimo tempo per il giapponese Ai Ogura, che in sella alla seconda Aprilia RS-GP25 del Trackhouse MotoGP Team, precede la KTM di Brad Binder.
La nuova Yamaha V4, al debutto con il tester Augusto Fernandez, ha chiuso in 21esima posizione (+1.195s) e a 22 minuti dal termine delle libere, ha avuto un problema tecnico che ha costretto lo spagnolo ha rientrare ai box e prendere la seconda moto.
Male Johann Zarco, solamente 22esimo con la Honda RC213V del Team LCR e davanti al team-mate, il rookie Somkiat Chantra, ultimo a 2.242s dalla vetta.
MotoGp Prove Libere 1 Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|21
|Franco Morbidelli
|Pertamina Enduro Vr46 Racing Team
|1:31.342
|2
|20
|Fabio Quartararo
|Monster Energy Yamaha Motogp Team
|1:31.591
|+0.249
|3
|49
|Fabio Di Giannantonio
|Pertamina Enduro Vr46 Racing Team
|1:31.596
|+0.254
|4
|73
|Alex Marquez
|Bk8 Gresini Racing Motogp
|1:31.600
|+0.258
|5
|93
|Marc Marquez
|Ducati Lenovo Team
|1:31.611
|+0.269
|6
|10
|Luca Marini
|Honda Hrc Castrol
|1:31.613
|+0.271
|7
|37
|Pedro Acosta
|Red Bull Ktm Factory Racing
|1:31.663
|+0.321
|8
|72
|Marco Bezzecchi
|Aprilia Racing
|1:31.675
|+0.333
|9
|25
|Raul Fernandez
|Trackhouse Motogp Team
|1:31.809
|+0.467
|10
|1
|Jorge Martin
|Aprilia Racing
|1:31.840
|+0.498
|11
|63
|Francesco Bagnaia
|Ducati Lenovo Team
|1:31.929
|+0.587
|12
|36
|Joan Mir
|Honda Hrc Castrol
|1:31.978
|+0.636
|13
|43
|Jack Miller
|Prima Pramac Yamaha Motogp
|1:32.015
|+0.673
|14
|88
|Miguel Oliveira
|Prima Pramac Yamaha Motogp
|1:32.017
|+0.675
|15
|23
|Enea Bastianini
|Red Bull Ktm Tech3
|1:32.159
|+0.817
|16
|54
|Fermin Aldeguer
|Bk8 Gresini Racing Motogp
|1:32.285
|+0.943
|17
|12
|Maverick Vinales
|Red Bull Ktm Tech3
|1:32.306
|+0.964
|18
|42
|Alex Rins
|Monster Energy Yamaha Motogp Team
|1:32.471
|+1.129
|19
|79
|Ai Ogura
|Trackhouse Motogp Team
|1:32.509
|+1.167
|20
|33
|Brad Binder
|Red Bull Ktm Factory Racing
|1:32.510
|+1.168
|21
|7
|Adrian Fernandez
|Yamaha Factory Racing Team
|1:32.537
|+1.195
|22
|5
|Johann Zarco
|Castrol Honda Lcr
|1:32.924
|+1.582
|23
|35
|Somkiat Chantra
|Idemitsu Honda Lcr
|1:33.584
|+2.242
Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - Risultati Prove Libere 1
