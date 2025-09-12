In evidenza

MotoGP | Gp Misano Prove Libere 1: Morbidelli miglior tempo e caduta, Quartararo è 2°

Bene Di Giannantonio, terzo e Marini sesto, Bezzecchi è ottavo, Bagnaia undicesimo

di Alessio Brunori12 Settembre, 2025
MotoGP Gp San Marino e Riviera di Rimini Misano Prove Libere 1 – Prove iniziate con 10 minuti di ritardo, miglior tempo e poi caduta per Franco Morbidelli nelle prime prove libere del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini, 16esimo appuntamento della MotoGP 2025.

Il pilota italo-brasiliano del VR46 Racing Team era stato penalizzato di 10 minuti da scontare nelle FP1 di Misano dopo che a Barcellona dopo essere caduto, aveva avuto da ridire con i commissari (questa è la versione ufficiale, ma il #21 della Ducati aveva spiegato che la penalità era avvenuta per essere rientrato in pista in un punto pericoloso, ndr).

Suo il best-lap di 1:31.342 che gli ha permesso di precedere di 0.249s la Yamaha di Fabio Quartararo e di 0.254s il team-mate Fabio Di Giannantonio, in sella alla Ducati GP 25 del VR46 Racing Team.

Quarto e quinto tempo per i fratelli Marquez, con Alex (Gresini Racing) davanti al fratello maggiore Marc, quest’ultimo “fermo” a 0.269s da Morbidelli.

L’otto volte iridato è davanti ad un ottimo Luca Marini, sesto in sella alla Honda Factory e a soli 2 millesimi da Marc Marquez.

In Top Ten anche la KTM Factory di Pedro Acosta, l’Aprilia Factory di Marco Bezzecchi e altre due Aprilia, quella del Trackhouse MotoGP Team, Raul Fernandez e la Factory del Campione in carica Jorge Martin.

Pecco Bagnaia ha chiuso 11esimo a poco più di mezzo secondo dalla vetta. Il tre volte iridato della Ducati che ha lavorato con gomme usate, precede la Honda Factory di Joan Mir e le Yamaha Pramac di Jack Miller e Miguel Oliveira (doppia caduta senza conseguenze per il portoghese, ndr).

Quindicesimo tempo per Enea Bastianini, che dopo il podio di Barcellona (il primo con la KTM, ndr), ha iniziato un pò più indietro rispetto alle previsioni. La “Bestia” che paga un gap da Morbidelli di 0.817s, è davanti al rookie Ducati Gresini, Fermin Aldeguer, al team-mate Maverick Vinales e alla Yamaha Factory di Alex Rins.

Diciannovesimo tempo per il giapponese Ai Ogura, che in sella alla seconda Aprilia RS-GP25 del Trackhouse MotoGP Team, precede la KTM di Brad Binder.

La nuova Yamaha V4, al debutto con il tester Augusto Fernandez, ha chiuso in 21esima posizione (+1.195s) e a 22 minuti dal termine delle libere, ha avuto un problema tecnico che ha costretto lo spagnolo ha rientrare ai box e prendere la seconda moto.

Male Johann Zarco, solamente 22esimo con la Honda RC213V del Team LCR e davanti al team-mate, il rookie Somkiat Chantra, ultimo a 2.242s dalla vetta.

MotoGp Prove Libere 1 Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro Vr46 Racing Team 1:31.342
2 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha Motogp Team 1:31.591 +0.249
3 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro Vr46 Racing Team 1:31.596 +0.254
4 73 Alex Marquez Bk8 Gresini Racing Motogp 1:31.600 +0.258
5 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team 1:31.611 +0.269
6 10 Luca Marini Honda Hrc Castrol 1:31.613 +0.271
7 37 Pedro Acosta Red Bull Ktm Factory Racing 1:31.663 +0.321
8 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing 1:31.675 +0.333
9 25 Raul Fernandez Trackhouse Motogp Team 1:31.809 +0.467
10 1 Jorge Martin Aprilia Racing 1:31.840 +0.498
11 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 1:31.929 +0.587
12 36 Joan Mir Honda Hrc Castrol 1:31.978 +0.636
13 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha Motogp 1:32.015 +0.673
14 88 Miguel Oliveira Prima Pramac Yamaha Motogp 1:32.017 +0.675
15 23 Enea Bastianini Red Bull Ktm Tech3 1:32.159 +0.817
16 54 Fermin Aldeguer Bk8 Gresini Racing Motogp 1:32.285 +0.943
17 12 Maverick Vinales Red Bull Ktm Tech3 1:32.306 +0.964
18 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha Motogp Team 1:32.471 +1.129
19 79 Ai Ogura Trackhouse Motogp Team 1:32.509 +1.167
20 33 Brad Binder Red Bull Ktm Factory Racing 1:32.510 +1.168
21 7 Adrian Fernandez Yamaha Factory Racing Team 1:32.537 +1.195
22 5 Johann Zarco Castrol Honda Lcr 1:32.924 +1.582
23 35 Somkiat Chantra Idemitsu Honda Lcr 1:33.584 +2.242

Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - Risultati Prove Libere 1

Ultime news