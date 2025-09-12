MotoGP | Gp Misano Prove Libere 1: Morbidelli miglior tempo e caduta, Quartararo è 2°

MotoGP Gp San Marino e Riviera di Rimini Misano Prove Libere 1 – Prove iniziate con 10 minuti di ritardo, miglior tempo e poi caduta per Franco Morbidelli nelle prime prove libere del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini, 16esimo appuntamento della MotoGP 2025.

Il pilota italo-brasiliano del VR46 Racing Team era stato penalizzato di 10 minuti da scontare nelle FP1 di Misano dopo che a Barcellona dopo essere caduto, aveva avuto da ridire con i commissari (questa è la versione ufficiale, ma il #21 della Ducati aveva spiegato che la penalità era avvenuta per essere rientrato in pista in un punto pericoloso, ndr).

Suo il best-lap di 1:31.342 che gli ha permesso di precedere di 0.249s la Yamaha di Fabio Quartararo e di 0.254s il team-mate Fabio Di Giannantonio, in sella alla Ducati GP 25 del VR46 Racing Team.

Quarto e quinto tempo per i fratelli Marquez, con Alex (Gresini Racing) davanti al fratello maggiore Marc, quest’ultimo “fermo” a 0.269s da Morbidelli.

L’otto volte iridato è davanti ad un ottimo Luca Marini, sesto in sella alla Honda Factory e a soli 2 millesimi da Marc Marquez.

In Top Ten anche la KTM Factory di Pedro Acosta, l’Aprilia Factory di Marco Bezzecchi e altre due Aprilia, quella del Trackhouse MotoGP Team, Raul Fernandez e la Factory del Campione in carica Jorge Martin.

Pecco Bagnaia ha chiuso 11esimo a poco più di mezzo secondo dalla vetta. Il tre volte iridato della Ducati che ha lavorato con gomme usate, precede la Honda Factory di Joan Mir e le Yamaha Pramac di Jack Miller e Miguel Oliveira (doppia caduta senza conseguenze per il portoghese, ndr).

Quindicesimo tempo per Enea Bastianini, che dopo il podio di Barcellona (il primo con la KTM, ndr), ha iniziato un pò più indietro rispetto alle previsioni. La “Bestia” che paga un gap da Morbidelli di 0.817s, è davanti al rookie Ducati Gresini, Fermin Aldeguer, al team-mate Maverick Vinales e alla Yamaha Factory di Alex Rins.

Diciannovesimo tempo per il giapponese Ai Ogura, che in sella alla seconda Aprilia RS-GP25 del Trackhouse MotoGP Team, precede la KTM di Brad Binder.

La nuova Yamaha V4, al debutto con il tester Augusto Fernandez, ha chiuso in 21esima posizione (+1.195s) e a 22 minuti dal termine delle libere, ha avuto un problema tecnico che ha costretto lo spagnolo ha rientrare ai box e prendere la seconda moto.

Male Johann Zarco, solamente 22esimo con la Honda RC213V del Team LCR e davanti al team-mate, il rookie Somkiat Chantra, ultimo a 2.242s dalla vetta.

