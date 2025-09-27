Moto2 | Gp Giappone: Gonzalez, pole da record, Vietti è quarto
Il leader della classifica iridata ha preceduto Holgado e Alonso
Moto2 Gp Giappone Motegi Qualifiche – Strepitosa pole position per Manuel Gonzalez al Mobility Resort Motegi, già Twin Ring.
Settima pole stagionale in Moto2, ottava in carriera per il pilota Intact GP che ha preceduto i riders del Team Aspar, Daniel Holgado (alla sua quarta prima fila in Moto2, ndr) e David Alonso (per la prima volta in prima fila in Moto2, ndr), staccati rispettivamente di 0.132s e 0.204s.
Buon quarto tempo per il vincitore di Misano Celestino Vietti (Boscoscuro Beta Tools SpeedRS Team), che aprirà la seconda fila dove troviamo anche il brasiliano Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) e il britannico Jake Dixon (Marc VDS Racing Team).
Settimo tempo per Barry Baltus (Fantic Racing) che condividerà la terza fila con l’idolo di casa Ayumu Sasaki (Rw Racing GP) e Collin Veijer (Red Bull Ajo).
Decimo e undicesimo tempo per i piloti del Pramac Racing Izan Guevara e Tony Arbolino, con il rider di Garbagnate Milanese staccato di 0.686s dalla vetta.
Qualifica da dimenticare per Aron Canet, che non è riuscito a passare la “tagliola” della Q1 e che partirà dalla 23esima casella.
Foto: Valter Magatti
moto2 Qualifica 2 Motegi - GP Giappone - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:47.925
|2
|27
|Daniel Holgado
|Cfmoto Power Electronics Aspar Team
|1:48.057
|+0.132
|3
|80
|David Alonso
|Cfmoto Power Electronics Aspar Team
|1:48.129
|+0.204
|4
|13
|Celestino Vietti
|Beta Tools Speedrs Team
|1:48.132
|+0.207
|5
|10
|Diogo Moreira
|Italtrans Racing Team
|1:48.153
|+0.228
|6
|96
|Jake Dixon
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:48.218
|+0.293
|7
|7
|Barry Baltus
|Fantic Racing
|1:48.246
|+0.321
|8
|71
|Ayumu Sasaki
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:48.317
|+0.392
|9
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|1:48.561
|+0.636
|10
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:48.584
|+0.659
|11
|14
|Tony Arbolino
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:48.611
|+0.686
|12
|75
|Albert Arenas
|Italjet Gresini Moto2
|1:48.626
|+0.701
|13
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:48.633
|+0.708
|14
|84
|Zonta Van Den Goorbergh
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:48.666
|+0.741
|15
|16
|Joe Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|1:48.716
|+0.791
|16
|21
|Alonso Lopez
|Beta Tools Speedrs Team
|1:48.886
|+0.961
|17
|17
|David Munoz
|Red Bull Ktm Ajo
|1:49.052
|+1.127
|18
|12
|Filip Salac
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:49.543
|+1.618
Motegi - GP Giappone - Risultati Qualifica 2
