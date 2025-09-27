Moto2 | Gp Giappone: Gonzalez, pole da record, Vietti è quarto

Moto2 Gp Giappone Motegi Qualifiche – Strepitosa pole position per Manuel Gonzalez al Mobility Resort Motegi, già Twin Ring.

Settima pole stagionale in Moto2, ottava in carriera per il pilota Intact GP che ha preceduto i riders del Team Aspar, Daniel Holgado (alla sua quarta prima fila in Moto2, ndr) e David Alonso (per la prima volta in prima fila in Moto2, ndr), staccati rispettivamente di 0.132s e 0.204s.

Buon quarto tempo per il vincitore di Misano Celestino Vietti (Boscoscuro Beta Tools SpeedRS Team), che aprirà la seconda fila dove troviamo anche il brasiliano Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) e il britannico Jake Dixon (Marc VDS Racing Team).

Settimo tempo per Barry Baltus (Fantic Racing) che condividerà la terza fila con l’idolo di casa Ayumu Sasaki (Rw Racing GP) e Collin Veijer (Red Bull Ajo).

Decimo e undicesimo tempo per i piloti del Pramac Racing Izan Guevara e Tony Arbolino, con il rider di Garbagnate Milanese staccato di 0.686s dalla vetta.

Qualifica da dimenticare per Aron Canet, che non è riuscito a passare la “tagliola” della Q1 e che partirà dalla 23esima casella.

Foto: Valter Magatti

