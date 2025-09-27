Moto2

Moto2 | Gp Giappone: Gonzalez, pole da record, Vietti è quarto

Il leader della classifica iridata ha preceduto Holgado e Alonso

di Alessio Brunori27 Settembre, 2025
Moto2 Gp Giappone Motegi Qualifiche – Strepitosa pole position per Manuel Gonzalez al Mobility Resort Motegi, già Twin Ring.

Settima pole stagionale in Moto2, ottava in carriera per il pilota Intact GP che ha preceduto i riders del Team Aspar, Daniel Holgado (alla sua quarta prima fila in Moto2, ndr) e David Alonso (per la prima volta in prima fila in Moto2, ndr), staccati rispettivamente di 0.132s e 0.204s.

Buon quarto tempo per il vincitore di Misano Celestino Vietti (Boscoscuro Beta Tools SpeedRS Team), che aprirà la seconda fila dove troviamo anche il brasiliano Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) e il britannico Jake Dixon (Marc VDS Racing Team).

Settimo tempo per Barry Baltus (Fantic Racing) che condividerà la terza fila con l’idolo di casa Ayumu Sasaki (Rw Racing GP) e Collin Veijer (Red Bull Ajo).

Decimo e undicesimo tempo per i piloti del Pramac Racing Izan Guevara e Tony Arbolino, con il rider di Garbagnate Milanese staccato di 0.686s dalla vetta.

Qualifica da dimenticare per Aron Canet, che non è riuscito a passare la “tagliola” della Q1 e che partirà dalla 23esima casella.

Foto: Valter Magatti

moto2 Qualifica 2 Motegi - GP Giappone - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:47.925
2 27 Daniel Holgado Cfmoto Power Electronics Aspar Team 1:48.057 +0.132
3 80 David Alonso Cfmoto Power Electronics Aspar Team 1:48.129 +0.204
4 13 Celestino Vietti Beta Tools Speedrs Team 1:48.132 +0.207
5 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team 1:48.153 +0.228
6 96 Jake Dixon Elf Marc Vds Racing Team 1:48.218 +0.293
7 7 Barry Baltus Fantic Racing 1:48.246 +0.321
8 71 Ayumu Sasaki Rw-idrofoglia Racing Gp 1:48.317 +0.392
9 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 1:48.561 +0.636
10 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:48.584 +0.659
11 14 Tony Arbolino Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:48.611 +0.686
12 75 Albert Arenas Italjet Gresini Moto2 1:48.626 +0.701
13 4 Ivan Ortola Qjmotor - Frinsa - Msi 1:48.633 +0.708
14 84 Zonta Van Den Goorbergh Rw-idrofoglia Racing Gp 1:48.666 +0.741
15 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team 1:48.716 +0.791
16 21 Alonso Lopez Beta Tools Speedrs Team 1:48.886 +0.961
17 17 David Munoz Red Bull Ktm Ajo 1:49.052 +1.127
18 12 Filip Salac Elf Marc Vds Racing Team 1:49.543 +1.618

Motegi - GP Giappone - Risultati Qualifica 2

