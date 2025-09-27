Moto3 | Gp Giappone Qualifiche: pole di Rueda, Foggia è decimo
Il leader della classifica iridata ha preceduto Perrone e Kelso
Moto3 Gp Giappone Motegi Qualifiche – E’ di Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) la pole position del Gran Premio del Giappone classe Moto3, diciassettesima tappa del Motomondiale 2025 in programma a Motegi.
Il leader della classifica iridata alla sua sesta pole stagionale, settima in carriera, è stato l’unico pilota a girare sotto al minuto e 55, esattamente 1:54.826. In prima fila anche il rookie Red Bull KTM Tech3 Valentin Perrone (alla sua quarta prima fila in carriera, ndr) e Joel Kelso (KTM MTA).
Seconda fila per Angel Piqueras (KTM – MT Helmets – MSI), per l’idolo di casa Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e per Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing).
Settimo tempo e apertura della terza fila per David Munoz (Intact GP) che precede il rookie KTM Aspar, Maximo Quiles e David Almansa (Honda Leopard Racing).
In quarta fila troviamo i primi due italiani, si tratta di Dennis Foggia, decimo con la KTM del Team Aspar e del rookie Intact GP, Guido Pini (+0.690s). Con loro il rookie Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).
L’idolo di casa Ryusei Yamanaka (KTM – MT Helmets – MSI) è 13esimo e precede i nostri Luca Lunetta e Stefano Nepa piloti del Team Honda SIC58 Squadra Corse.
Sesta fila per Marco Morelli (Honda Mlav Racing), per il rientrante Matteo Bertelle (KTM MTA) e per Cormac Buchanan (KTM BOE).
Non ha passato la Q1 Riccardo Rossi (Honda Snipers) che scatterà dalla 23esima casella, mentre non ha partecipato alle qualifiche il suo team-mate Nicola Carraro, che a causa di un infortunio muscolare è stato dichiarato “unfit”.
Foto: Valter Magatti
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Moto3 Qualifica 2 Motegi - GP Giappone - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|99
|Jose Antonio Rueda
|Red Bull Ktm Ajo
|1:54.826
|2
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:55.064
|+0.238
|3
|66
|Joel Kelso
|Levelup-mta
|1:55.080
|+0.254
|4
|36
|Angel Piqueras
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:55.094
|+0.268
|5
|72
|Taiyo Furusato
|Honda Team Asia
|1:55.187
|+0.361
|6
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|1:55.220
|+0.394
|7
|64
|David Munoz
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:55.248
|+0.422
|8
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:55.262
|+0.436
|9
|22
|David Almansa
|Leopard Racing
|1:55.318
|+0.492
|10
|71
|Dennis Foggia
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:55.444
|+0.618
|11
|94
|Guido Pini
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:55.516
|+0.690
|12
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|1:55.530
|+0.704
|13
|6
|Ryusei Yamanaka
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:55.571
|+0.745
|14
|58
|Luca Lunetta
|Sic58 Squadra Corse
|1:55.618
|+0.792
|15
|82
|Stefano Nepa
|Sic58 Squadra Corse
|1:55.826
|+1.000
|16
|95
|Marco Morelli
|Gryd - Mlav Racing
|1:56.705
|+1.879
|17
|18
|Matteo Bertelle
|Levelup-mta
|1:56.749
|+1.923
|18
|14
|Cormac Buchanan
|Denssi Racing - Boe
|1:56.763
|+1.937
Motegi - GP Giappone - Risultati Qualifica 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto3
You must be logged in to post a comment Login