Moto3

Moto3 | Gp Giappone Qualifiche: pole di Rueda, Foggia è decimo

Il leader della classifica iridata ha preceduto Perrone e Kelso

di Alessio Brunori27 Settembre, 2025
Moto3 | Gp Giappone Qualifiche: pole di Rueda, Foggia è decimoMoto3 | Gp Giappone Qualifiche: pole di Rueda, Foggia è decimo

Moto3 Gp Giappone Motegi Qualifiche – E’ di Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) la pole position del Gran Premio del Giappone classe Moto3, diciassettesima tappa del Motomondiale 2025 in programma a Motegi.

Il leader della classifica iridata alla sua sesta pole stagionale, settima in carriera, è stato l’unico pilota a girare sotto al minuto e 55, esattamente 1:54.826. In prima fila anche il rookie Red Bull KTM Tech3 Valentin Perrone (alla sua quarta prima fila in carriera, ndr) e Joel Kelso (KTM MTA).

Seconda fila per Angel Piqueras (KTM – MT Helmets – MSI), per l’idolo di casa Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e per Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing).

Settimo tempo e apertura della terza fila per David Munoz (Intact GP) che precede il rookie KTM Aspar, Maximo Quiles e David Almansa (Honda Leopard Racing).

In quarta fila troviamo i primi due italiani, si tratta di Dennis Foggia, decimo con la KTM del Team Aspar e del rookie Intact GP, Guido Pini (+0.690s). Con loro il rookie Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).

L’idolo di casa Ryusei Yamanaka (KTM – MT Helmets – MSI) è 13esimo e precede i nostri Luca Lunetta e Stefano Nepa piloti del Team Honda SIC58 Squadra Corse.

Sesta fila per Marco Morelli (Honda Mlav Racing), per il rientrante Matteo Bertelle (KTM MTA) e per Cormac Buchanan (KTM BOE).

Non ha passato la Q1 Riccardo Rossi (Honda Snipers) che scatterà dalla 23esima casella, mentre non ha partecipato alle qualifiche il suo team-mate Nicola Carraro, che a causa di un infortunio muscolare è stato dichiarato “unfit”.

Foto: Valter Magatti

5/5 - (6 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

Moto3 Qualifica 2 Motegi - GP Giappone - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 99 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo 1:54.826
2 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 1:55.064 +0.238
3 66 Joel Kelso Levelup-mta 1:55.080 +0.254
4 36 Angel Piqueras Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:55.094 +0.268
5 72 Taiyo Furusato Honda Team Asia 1:55.187 +0.361
6 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:55.220 +0.394
7 64 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:55.248 +0.422
8 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:55.262 +0.436
9 22 David Almansa Leopard Racing 1:55.318 +0.492
10 71 Dennis Foggia Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:55.444 +0.618
11 94 Guido Pini Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:55.516 +0.690
12 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:55.530 +0.704
13 6 Ryusei Yamanaka Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:55.571 +0.745
14 58 Luca Lunetta Sic58 Squadra Corse 1:55.618 +0.792
15 82 Stefano Nepa Sic58 Squadra Corse 1:55.826 +1.000
16 95 Marco Morelli Gryd - Mlav Racing 1:56.705 +1.879
17 18 Matteo Bertelle Levelup-mta 1:56.749 +1.923
18 14 Cormac Buchanan Denssi Racing - Boe 1:56.763 +1.937

Motegi - GP Giappone - Risultati Qualifica 2

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

Tags
Leggi altri articoli in Moto3

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00002.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00047.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00059.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00048.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00007.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00063.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00027.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00014.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00042.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00010.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00040.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00004.JPG

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news