Moto3 | Gp Giappone Qualifiche: pole di Rueda, Foggia è decimo

Moto3 Gp Giappone Motegi Qualifiche – E’ di Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) la pole position del Gran Premio del Giappone classe Moto3, diciassettesima tappa del Motomondiale 2025 in programma a Motegi.

Il leader della classifica iridata alla sua sesta pole stagionale, settima in carriera, è stato l’unico pilota a girare sotto al minuto e 55, esattamente 1:54.826. In prima fila anche il rookie Red Bull KTM Tech3 Valentin Perrone (alla sua quarta prima fila in carriera, ndr) e Joel Kelso (KTM MTA).

Seconda fila per Angel Piqueras (KTM – MT Helmets – MSI), per l’idolo di casa Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e per Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing).

Settimo tempo e apertura della terza fila per David Munoz (Intact GP) che precede il rookie KTM Aspar, Maximo Quiles e David Almansa (Honda Leopard Racing).

In quarta fila troviamo i primi due italiani, si tratta di Dennis Foggia, decimo con la KTM del Team Aspar e del rookie Intact GP, Guido Pini (+0.690s). Con loro il rookie Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).

L’idolo di casa Ryusei Yamanaka (KTM – MT Helmets – MSI) è 13esimo e precede i nostri Luca Lunetta e Stefano Nepa piloti del Team Honda SIC58 Squadra Corse.

Sesta fila per Marco Morelli (Honda Mlav Racing), per il rientrante Matteo Bertelle (KTM MTA) e per Cormac Buchanan (KTM BOE).

Non ha passato la Q1 Riccardo Rossi (Honda Snipers) che scatterà dalla 23esima casella, mentre non ha partecipato alle qualifiche il suo team-mate Nicola Carraro, che a causa di un infortunio muscolare è stato dichiarato “unfit”.

Foto: Valter Magatti

5/5 - (6 votes)