MotoGP | GP Giappone 2025: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento dal Mobility Resort Motegi
Diretta Sprint Race GP Giappone – Amici di MotoGrandPrix, rieccoci collegati con il circuito di Motegi dove, a partire dalle 08:00 orario italiano si disputerà la 17esima Sprint Race della MotoGP 2025, quella del Gran Premio di del Giappone
Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della mini race, con diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale dal circuito.
Davanti a tutti, scatterà Pecco Bagnaia, che torna in pole, non gli accadeva da Brno. Per il #63 della Ducati 26esima pole in Top Class, 33esima in carriera. In prima fila con lui Joan Mir con la Honda e il team-mate Marc Marquez.
Seconda fila per Pedro Acosta, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, mentre Luca Marini, settimo, aprirà la terza fila dove troviamo anche Alex Marquez e Marco Bezzecchi. Quarta fila per Raul Fernandez, Johann Zarco e Fabio Di Giannantonio.
Pole per Pecco Bagnaia a Motegi
DIRETTA SPRINT RACE GP GIAPPONE MOTEGI DALLE 08:00
