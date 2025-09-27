News Ticker

MotoGP | GP Giappone 2025: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento dal Mobility Resort Motegi

di Jessica Cortellazzi27 Settembre, 2025
Diretta Sprint Race GP Giappone – Amici di MotoGrandPrix, rieccoci collegati con il circuito di Motegi dove, a partire dalle 08:00 orario italiano si disputerà la 17esima Sprint Race della MotoGP 2025, quella del Gran Premio di del Giappone

Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della mini race, con diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale dal circuito.

Davanti a tutti, scatterà Pecco Bagnaia, che torna in pole, non gli accadeva da Brno. Per il #63 della Ducati 26esima pole in Top Class, 33esima in carriera. In prima fila con lui Joan Mir con la Honda e il team-mate Marc Marquez.

Seconda fila per Pedro Acosta, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, mentre Luca Marini, settimo, aprirà la terza fila dove troviamo anche Alex Marquez e Marco Bezzecchi. Quarta fila per Raul Fernandez, Johann Zarco e Fabio Di Giannantonio.

Pole per Pecco Bagnaia a Motegi

DIRETTA SPRINT RACE GP GIAPPONE MOTEGI DALLE 08:00

Foto MotoGP SBK

