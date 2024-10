Dal 2025 cambia il format delle prove di Moto3 e Moto2

Regolamento Sportivo Moto3 e Moto2 – La Grand Prix Commission ha approvato alcuni aggiornamenti del regolamento sportivo e tecnico per Moto3 e Moto2 a partire dal 2025. Uno è il formato della sessione.

Dopo il successo del nuovo format della classe MotoGP, che prevede un equilibrio tra l’accesso alla Q2 e il tempo in pista per team e piloti per lavorare sul setup, la struttura delle sessioni per Moto3 e Moto2 cambierà nel 2025 per avere una coerenza tra le classi. In questo modo, Moto3 e Moto2 avranno a disposizione due sessioni di prove libere che non contano per l’accesso alla Q2 e una sessione di prove libere il venerdì pomeriggio che deciderà i partecipanti alla Q2.

Altra modifica in caso di pioggia in griglia. In questo caso la procedura sarà analoga a quella della MotoGP: in caso di pioggia sulla griglia di Moto3 e Moto2, le moto verranno spinte ai box per effettuare le opportune regolazioni.

Nel regolamento tecnico, il tetto ai prezzi del telaio e del motore della Moto3 è stato modificato, così come il congelamento delle specifiche in Moto3. Infine, i costruttori con concessioni in Moto2 avranno più giorni di test.

Foto: Valter Magatti

