MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP d’Australia 2024 a Phillip Island

MotoGP Gp Australia 2024 – Il circus del Motomondiale torna in pista e lo farà a Phillip Island, teatro della 17esima tappa del Motomondiale, il Gran Premio d’Australia, seconda tripletta della MotoGP 2024.

La doppia vittoria giapponese ha portato Pecco Bagnaia ad avvicinarsi alla vetta, distante ora “solo” 10 punti. Il distacco da Jorge Martin può essere letto da più punti di vista, possono essere pochi se non si commettono errori e si vince o si arriva davanti al #89 della Ducati, o tanti in caso di errore.

La pista australiana sembra più congeniale a Martin, anche se lo scorso anno lo spagnolo del Pramac Racing gettò alle ortiche una vittoria certa per una scelta azzardata delle gomme (scelte la soft e chiuse quinto dopo aver dominato fino a pochi km dal traguardo, ndr). Nel 2023 non di disputò la Sprint e vennero invertire gara “lunga” e gara “corta”, con quest’ultima che come detto poi saltò causa maltempo.

La vittoria (l’unica in MotoGP) andò a Johann Zarco, allora in sella alla seconda Ducati Pramac. Difficile se non impossibile provare a ripetere quella prestazione in sella alla Honda, che così come la Yamaha sta attraversando uno dei periodi più bui della sua storia.

Potranno intromettersi nella lotta i “soliti” Ducatisti, parliamo di Enea Bastianini e Marc Marquez, con Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Alex Marquez un gradino più indietro.

In casa KTM ci si aspetta il riscatto di Pedro Acosta, che dopo la pole con tanto di record della pista di Motegi e finito a terra sia nella Sprint che nella gara della domenica. Vedremo se l’atmosfera australiana farà bene anche all’Aprilia, che ormai da troppo tempo non è più protagonista.

Meteo Gp AUSTRALIA

A Phillip Island è al momento previsto tempo variabile venerdì e sabato, mentre la domenica è previsto sole.

Info Gp Australia

Il tracciato di Phillip Island misura 4.4 km e conta 7 curve a sinistra e 5 a destra. Il circuito è stato costruito nel 1956 e nel 1997 è sede del Gran Premio d’Australia. Lo scorso anno a vincere fu Marc Marquez, dopo una gara di ‘sportellate con Johann Zarco, Valentino Rossi, Maverick Vinales e molti altri. Il re incontrastato del tracciato australiano è Casey Stoner, qui il pilota di casa ottenne 6 vittorie consecutive e 6 pole. Stesso numero di vittorie in MotoGP anche per Valentino Rossi, ma il pesarese può vantare anche una vittoria in 500, ma solo 1 pole. Dei piloti in attività è Marc Marquez quello con più pole.

Orari Gp Australia MotoGP 2024

Venerdì 18 ottobre

Prove 1 Moto3 23:45 (giovedì) – 00:20

Prove 1 Moto2 00:35-01:30

Prove Libere 1 MotoGP 01:45-02:30

Prove 2 Moto3 04:15-04:50

Prove 2 Moto2 05:05-05:45

Prove MotoGP 06:00-07:00

Sabato 19 ottobre

Prove 3 Moto3 23:40 (giovedì) – 00:10

Prove 3 Moto2 00:25-00:55

Prove Libere 2 MotoGP 01:10-01:40

Q1 MotoGP 01:50-02:05

Q2 MotoGP 02:15-02:30

Q1 Moto3 03:50-04:05

Q2 Moto3 04:15-04:30

Q1 Moto2 04:45-05:00

Q2 Moto2 05:10-05:25

Sprint Race MotoGP 06:00

Domenica 20 ottobre

Warm Up MotoGP 00:40-00:50

Gara Moto3 02:00

Gara Moto2 03:15

Gara MotoGP 05:00

Dove vedere il Gp del Australia MotoGP

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche e la Sprint nella giornata di sabato e le tre gare di domenica in differita.

Domenica 20 ottobre TV8

Gara Moto3 09:00

Gara Moto2 10:20

Gara MotoGP 12:00

