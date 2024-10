MotoGP | Martin: “Mi sento più forte di Bagnaia, Bastianini e Marquez”

MotoGP Ducati Pramac – Jorge Martin ha parlato al sito ufficiale della MotoGP a pochi giorni di distanza dal Gran Premio d’Australia, 17esima tappa della MotoGP 2024.

Il #89 del Pramac Racing guida la classifica iridata con 10 punti di vantaggio sul Campione in carica Pecco Bagnaia, quando al termine della stagione mancano quattro gare, Australia compresa.

“Martinator” ha detto di essere cresciuto molto dal punto di vista mentale e anche se non è il più veloce in assoluto, si sente più forte degli altri compresi Bagnaia, Bastianini e Marc Marquez.

Dichiarazioni Jorge Martin Lotta Titolo Bagnaia MotoGP 2024

“Ora mi sento più forte perché sto un po’ meglio in quasi tutte le aree. Non mi sento il più veloce. Forse la scorsa stagione ero un po’ più veloce o avevo più velocità degli altri. Al momento sento che siamo abbastanza vicini a Pecco (Bagnaia), Enea (Bastianini) e Marc (Marquez), siamo tutti simili come livello, ma sono più forte perché ci sono altri punti in cui vado meglio. Quello che ho migliorato molto è stato l’aspetto mentale. La scorsa stagione è stata difficile. Non riuscivo a gestire la pressione. È stato molto difficile per me gestirla, non sapevo come fare. Non riuscivo a dormire durante le gare. Così mi sono detto, ok, ho bisogno di aiuto per affrontare i fine settimana e la pressione. Quindi questo è stato il momento in cui ho detto: ‘Ok’, devo farlo. Quest’anno ho iniziato a lavorare sul mio aspetto mentale. Penso che sia stato importante per me e, si sa, almeno avere gli strumenti per gestire le situazioni e capire come affrontare il weekend o come approcciare anche un brutto risultato. Penso che questa sia stata la chiave di questa stagione. E penso che, sì, essere più nel presente sia stato importante. Forse ci ho pensato troppo la scorsa stagione, cercando, non so, di immaginare cosa potesse succedere. La scorsa stagione forse ero troppo ossessionato dal risultato o dal risultato finale. Cercavo di vincere e penso che forse non è il modo o il modo che mi ha aiutato. Quindi ora cerco di concentrarmi di più su me stesso, cerco di imparare da ogni situazione. Non si tratta solo di vincere, si tratta di dare il massimo. Se riesco a vincere, è perfetto, ma se non ci riesco, non succede nulla, posso conviverci. Penso che questa sia stata la lezione principale che ho imparato.”

