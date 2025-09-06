WSBK | GP Francia, Razgatlioglu fa sua Gara 1
Sul podio Bulega e Lowes
di Jessica Cortellazzi6 Settembre, 2025
Toprak Razgatlioglu ha conquistato la vittoria in Gara 1 del Gran Premio di Magny Cours. Il pilota della BMW, ha preceduto la Ducati di Nicolò Bulega e la Bimota di Alex Lowes.
Buon quarto posto per Danilo Petrucci con la Ducati del team Barni, a precedere le Yamaha di Andrea Locatelli e Remy Gardner.
Axel Bassani con la Bimota segue in settima posizione davanti alla Yamaha di Dominique Aegerter con la Ducati di Sam Lowes e la Yamaha di Bahattin Sofuoglu a chiudere la TOP 10.
Gli altri italiani: 12esimo Michael Rinaldi.
Da segnalare le cadute di Garrett Gerloff, Jonathan Rea, Michael Van Der Mark, Tarran Makenzie, Andrea Iannone e Yari Montella, fortunatamente senza conseguenze.
Risultati Gara 1 WSBK Gara 1
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Articoli correlati
MotoGP | GP Barcellona Sprint Race, Bagnaia: “Giornata terribile”
Il #63 della Ducati: "Non accetterò mai questa situazione finché non sarà finita"
GP Catalunya Barcellona Ducati MotoGP 2025 – Altra giornata da dimenticare per Pecco Bagnaia, che dopo le difficoltà del venerdì,
MotoGP | GP Barcellona Sprint Race, Acosta: “Divertente essere paragonati alla Rookies Cup”
Il #37 della KTM ha chiuso al quarto posto lottando con Bastianini e Binder
GP Catalunya Barcellona KTM MotoGP 2025 – Pedro Acosta ha corso una buona Sprint Race al Montmelò di Barcellona, chiusa
MotoGP | GP Barcellona Sprint Race, Di Giannantonio: “A volte ci perdiamo…”
Terzo posto nella gara corta del sabato per il pilota del VR46 Racing Team
GP Catalunya Barcellona Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Riscatto per Fabio Di Giannantonio a Barcellona, che dopo
MotoGP | GP Barcellona Sprint Race, Quartararo: “Mi godo questo podio”
Strepitosa gara dell'iridato 2021 della Top Class, unico pilota Yamaha a lottare per le posizioni di vertice
GP Catalunya Barcellona Yamaha 2025 – Strepitoso secondo posto per Fabio Quartararo nella Sprint Race del Montmelò di Barcellona. L’iridato
MotoGP | GP Barcellona Sprint Race Bastianini: “Sono abbastanza contento”
Enea ha concluso in quinta posizione dopo una bella lotta con Acosta e Binder
GP Catalunya Barcellona KTM Tech3 MotoGP 2025 – Buona Top 5 per Enea Bastianini nella Sprint Race del Gran Premio
MotoGP | GP Barcellona Sprint Race, Marquez: “Alex meritava la vittoria”
Sulla crisi di Bagnaia: "Sarebbe importante 'tornasse' anche per sviluppare la moto del futuro"
GP Catalunya Barcellona Ducati MotoGP 2025 – Marc Marquez ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Catalunya, 15esimo
MotoGP | GP Barcellona Sprint Race, Marini: “Un altro weekend solido”
Luca ha concluso in ottava posizione, ancora dubbi sul forcellone in carbonio
GP Catalunya Barcellona Castrol Honda MotoGP 2025 – Sprint Race consistenze per Luca Marini che ha concluso in ottava posizione.
MotoGP | GP Barcellona, Morbidelli cade e coinvolge Martin [VIDEO]
"Ho fatto un errore", il commento del pilota VR46 che ha ricevuto un long lap penalty
MotoGP GP Barcellona Pertamina Enduro VR46 – Sprint Race da dimenticare per Franco Morbidelli che è stato protagonista di una
You must be logged in to post a comment Login