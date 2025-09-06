WSBK | GP Francia, Razgatlioglu fa sua Gara 1

Toprak Razgatlioglu ha conquistato la vittoria in Gara 1 del Gran Premio di Magny Cours. Il pilota della BMW, ha preceduto la Ducati di Nicolò Bulega e la Bimota di Alex Lowes.

Buon quarto posto per Danilo Petrucci con la Ducati del team Barni, a precedere le Yamaha di Andrea Locatelli e Remy Gardner.

Axel Bassani con la Bimota segue in settima posizione davanti alla Yamaha di Dominique Aegerter con la Ducati di Sam Lowes e la Yamaha di Bahattin Sofuoglu a chiudere la TOP 10.

Gli altri italiani: 12esimo Michael Rinaldi.

Da segnalare le cadute di Garrett Gerloff, Jonathan Rea, Michael Van Der Mark, Tarran Makenzie, Andrea Iannone e Yari Montella, fortunatamente senza conseguenze.

Risultati Gara 1 WSBK Gara 1