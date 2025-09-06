WSBK | GP Francia, Razgatlioglu fa sua Gara 1

Superbike

Sul podio Bulega e Lowes

6 Settembre, 2025
Toprak Razgatlioglu ha conquistato la vittoria in Gara 1 del Gran Premio di Magny Cours. Il pilota della BMW, ha preceduto la Ducati di Nicolò Bulega e la Bimota di Alex Lowes.

Buon quarto posto per Danilo Petrucci con la Ducati del team Barni, a precedere le Yamaha di Andrea Locatelli e Remy Gardner.
Axel Bassani con la Bimota segue in settima posizione davanti alla Yamaha di Dominique Aegerter con la Ducati di Sam Lowes e la Yamaha di Bahattin Sofuoglu a chiudere la TOP 10.

Gli altri italiani: 12esimo Michael Rinaldi.

Da segnalare le cadute di Garrett Gerloff, Jonathan Rea, Michael Van Der Mark, Tarran Makenzie, Andrea Iannone e Yari Montella, fortunatamente senza conseguenze.

Risultati Gara 1 WSBK Gara 1

risultati gara 1 magny cours

1 Toprak Razgatlioglu 345
2 Nicolò Bulega 341
3 Danilo Petrucci 209
4 Alvaro Bautista 194
5 Andrea Locatelli 188
6 Sam Lowes 131
7 Xavi Vierge 90
8 Iker Lecuona 90
9 Alex Lowes 85
10 Andrea Iannone 84

Ultime news