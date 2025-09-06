MotoGP | GP Barcellona Sprint Race, Bagnaia: “Giornata terribile”

GP Catalunya Barcellona Ducati MotoGP 2025 – Altra giornata da dimenticare per Pecco Bagnaia, che dopo le difficoltà del venerdì, non è riuscito a recuperare nel sabato di Barcellona.

Dopo essersi qualificati solamente 21esimo senza aver passato la Q1, in gara ha accumulato un ritardo di oltre 14 secondi in 12 giri, chiudendo 14esimo solo grazie alle tante cadute di piloti che erano molto più avanti.

Distacchi abissali e un feeling con la Ducati Desmosedici GP 25 mai sbocciato e che lo porta a rischiare di cadere pur lottando per posizioni di rincalzo. Ecco cosa ha detto al termine della 15esima Sprint Race della stagione.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Sprint Race Gp Catalunya Barcellona Ducati MotoGP 2025

“Giornata terribile, sto faticando come in tutta la stagione. Però qui me lo aspettavo. Era come se me lo aspettassi, avevo sognato un passo avanti dopo Balaton, ma come ho detto ieri è stato difficile, e forse non era la scelta giusta per questa pista. Quindi stiamo ancora soffrendo molto. Sono un pilota che, guardando da fuori, posso guadagnare molto in alcune parti, ma ne perdo altrettanto in altre. Guidare così è complicato, ma è la realtà. È il momento in cui dobbiamo avvicinarci il più possibile e cercare di risolvere. Domani abbiamo un’altra possibilità, e un piazzamento nella top 10 sarebbe un buon risultato.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Desmosedici GP 24 Vs GP 25 Sprint Race Gp Catalunya Barcellona Ducati MotoGP 2025

“Non voglio più fare confronti tra le due moto. Ora questa è la moto che ho. Marc (Marquez, suo team-mate) sta facendo un lavoro eccezionale. È chiaro che oggi non era il più veloce, ma ha vinto. Quindi dobbiamo solo rispettare il suo lavoro e osservare cosa sta facendo, perché sta guidando in modo davvero perfetto.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Futuro Sprint Race Gp Catalunya Barcellona Ducati MotoGP 2025

“Non penso al futuro, sto pensando sessione per sessione. Sono un sognatore, e ogni volta spero di sentirmi meglio, come ho sempre fatto. Non accetterò mai questa situazione finché non sarà finita, perché se ho una possibilità, ci proverò sempre. Non mi arrendo mai. Non sono quel tipo di persona. Sto cercando di dare il massimo ogni volta, tutti noi lo stiamo facendo, ma onestamente, ora è difficile dire che stiamo davvero dando il massimo, perché ho finito 14°. È vero che il feeling con questa moto non è il migliore, ma non posso nemmeno fare 20° o 21° in qualifica e finire a 14 secondi dal leader. Quello che è difficile da accettare è che sto faticando e rischiando di cadere spesso. Distruggo la gomma posteriore. Vado un secondo, un secondo e mezzo più lento ogni giro. È strano, molto strano. Oggi ho rischiato di cadere sette volte. E la cosa strana è che l’anno scorso, quando ero molto più veloce, non avevo mai corso questi rischi.”

